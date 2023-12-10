Для тех, кто желает повысить продуктивность своей деятельности

Японская компания ELSA, занимающаяся в том числе выпуском готовых рабочих станций, представила свой новый продукт — высокопроизводительную систему VELUGA G5-AD 8200E, выполненную в форме традиционного десктопного ПК, и ориентированную на профессионалов и творческих натур.

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VELUGA G5-AD 8200E сочетает в себе топовые комплектующие, включая недавно вышедший 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper PRO 7985WX.

За графику отвечает флагманский видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 6000 Ada Lovelace с 18176 CUDA-ядрами и 48 ГБ памяти GDDR6.

Оперативная память DDR5, объемом в 128 ГБ, набрана четырьмя регистровыми планками по 32 ГБ. Модель материнской платы не раскрывается, но известно, что она поддерживает 10 и 2,5-гигабитный Ethernet, а также Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.2. Хранить данные предлагается на паре однотерабайтных M.2 NVMe твердотельных накопителях с интерфейсом PCI-E 4.0.

Что касается блока питания, то его мощность составляет 1600 Вт и он имеет платиновый сертификат. Вывод горячего воздуха из корпуса осуществляется с помощью двух 180-мм вентиляторов спереди и одного 140-мм сзади.

На VELUGA G5-AD 8200E предварительно установлена ОС Windows 11 Pro. Устройство имеет габариты в 345 x 496 x 485 мм (ШхВхГ), а его масса равна 20 кг.

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Поддерживается монтаж в серверную стойку посредством направляющих, не входящих в комплект поставки. Стоимость рабочей станции составляет чуть более $28000 или примерно 2,6 млн рублей. ELSA предоставляет на VELUGA G5-AD 8200E 3-х летнюю гарантию с бесплатной доставкой в сервисный центр.