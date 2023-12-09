Неудивительно, учитывая уровень отношения к разработке

2023-й год выдался на редкость урожайным на ААА-проекты из множества различных жанров. Очевидным и закономерным победителем в номинациях "Игра года" и "Лучшая RPG" стала Baldur's Gate 3, продолжение знаменитой серии из конца 90-х, начала 2000-х. Легендарный сеттинг, проработанные механики и огромная фан-база лояльных игроков не оставили шансов конкурентам.

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Первое место за лучшую поддержку досталось Cyberpunk 2077, который спустя 3 года получил масштабное дополнение Phantom Liberty. Оно не только дополнило сюжет, но и привнесло в игру современные графические функции, включая DLSS 3.5 FG/RR/SR/Reflex, отсутствующие на релизе Cyberpunk 2077.

В номинациях лучший арт, лучшее повествование и лучшая работа геймдиректора победил Alan Wake 2, благодаря проработанному и запутанному сюжету, вносящему нотку таинственности в происходящее на экране, а также, разумеется, впечатляющего уровня графики, достигнутого в том числе использованием передовых технологий освещения 3D-сцен.

Лучшей киберспортивной игрой был признан многопользовательский шутер Valorant, соревновавшийся с CS2, DotA 2, LoL и PUBG. Свежий взгляд на приевшийся геймплей онлайн-игр, разбавивший однообразную стрельбу, определил исход битвы между участниками.

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Что касается Starfield, то ожидаемый многими грандиозный проект Bethesda с треском провалился, не попав ни в одну из категорий. Иронично, что ранее Larian перенесла релиз Baldur's Gate 3 из-за опасений конкуренции с космосимом.