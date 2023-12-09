Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Baldur's Gate 3 стала игрой года — Starfield не победил ни в одной из номинаций
Неудивительно, учитывая уровень отношения к разработке

реклама

2023-й год выдался на редкость урожайным на ААА-проекты из множества различных жанров. Очевидным и закономерным победителем в номинациях "Игра года" и "Лучшая RPG" стала Baldur's Gate 3, продолжение знаменитой серии из конца 90-х, начала 2000-х. Легендарный сеттинг, проработанные механики и огромная фан-база лояльных игроков не оставили шансов конкурентам.

реклама

Первое место за лучшую поддержку досталось Cyberpunk 2077, который спустя 3 года получил масштабное дополнение Phantom Liberty. Оно не только дополнило сюжет, но и привнесло в игру современные графические функции, включая DLSS 3.5 FG/RR/SR/Reflex, отсутствующие на релизе Cyberpunk 2077.

В номинациях лучший арт, лучшее повествование и лучшая работа геймдиректора победил Alan Wake 2, благодаря проработанному и запутанному сюжету, вносящему нотку таинственности в происходящее на экране, а также, разумеется, впечатляющего уровня графики, достигнутого в том числе использованием передовых технологий освещения 3D-сцен.

Лучшей киберспортивной игрой был признан многопользовательский шутер Valorant, соревновавшийся с CS2, DotA 2, LoL и PUBG. Свежий взгляд на приевшийся геймплей онлайн-игр, разбавивший однообразную стрельбу, определил исход битвы между участниками.

рекомендации
MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Что касается Starfield, то ожидаемый многими грандиозный проект Bethesda с треском провалился, не попав ни в одну из категорий. Иронично, что ранее Larian перенесла релиз Baldur's Gate 3 из-за опасений конкуренции с космосимом.

#игры #starfield #2023 #alan wake 2 #baldur’s gate #игра года
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Состоялся релиз Baldur’s Gate 3 на игровых консолях Xbox Series X/S
TechSpot: ожидать скорого выхода консоли PlayStation 5 Pro пока рано
Новогоднее обновление Forza Horizon 5 позволит управлять GMA T.50 и многими другими суперкарами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Солнце образовалась гигантская аномальная дыра
4
Владелец дешёвого блока питания обнаружил в нём контейнер-утяжелитель с загадочной субстанцией
23
24 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат операционную систему HyperOS
4
Россия начала производство своего катера-камикадзе
4
Японские власти выделили $902 млрд на поддержку производства силовых полупроводниковых компонентов
3
Появились кадры сброса 4-х УМПК массой в полтонны каждый.
1
Кольца Сатурна исчезнут в 2025 году - NASA подтверждает и расказывает почему
2
ФРГ построит тоннель, который станет одним из крупнейших на континенте
2
Индия вернула космический корабль «Чандраян-3» на околоземную орбиту
+
Компания Micron планирует построить завод на территории Соединённых Штатов Америки
1
Российские бойцы в СВО получили боевые «Огурцы» –дрон-камикадзе с интересными характеристиками
+
Более 30 видеокарт проверили в Avatar: Frontiers of Pandora — GeForce RTX 4090 еле выдает 60 FPS
10
Атомфлот: строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» продвигается согласно графику
1
Украинская разведка: У России неограниченное количество стрелкового оружия
3
Realme GT5 Pro представлен в Китае по цене от 464 долларов
+
Пользователь купил дешёвый блок питания Equites T500 и нашёл внутри коробку с металлической стружкой
1
Google добавляет новую опцию восстановления файлов в сервис Google Drive
+
Процессор Ryzen 7 5800X3D превратили в максимально быстрый SSD на рынке
8
Мэттью Макконахи представил Exodus — научно-фантастический экшен от авторов Mass Effect
+
Откуда берутся российские «единороги» – как государство поддерживает перспективные инновации
1

Популярные статьи

О кошках, которые не боятся воды
19
Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
2
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
221
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 8
13
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
28
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
45
Киев потребовал у США истребители F-18 Hornet, вертолеты Apache и системы ПРО THAAD
15
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
6
Профессор Макаренко: Современные системы ПВО слабо подготовлены к перехвату дешевых беспилотников
8
5 недооцененных компьютерных игр, которые проигнорировали многие геймеры в 2023 году
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
15:29
Вот именно! В истерике! - Из новостей "нереализованный убыток в банковской сфере США достиг 700 млрд. долларов". Без печатного станка западная экономика ничто! Поэтому они и "требуют" от других, чтобы...
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
Palkovvodec
15:22
что поделать, если америкосы не умеют ничего прогнозировать 🤷‍♂️
Bild: Российские войска вошли в Авдеевку с нового направления
Алексей Янюк
15:19
Щас я сосредоточусь и разнесу в пух и прах всё тут написанное. На примере своей компани .
Apple подняла цену на услуги для жителей РФ – один из тарифов iCloud подорожал в 2.5 раза
Palkovvodec
15:13
хорошо, что по этой логике ты признаёшь, что у ВСУ при "контрнаступе" под Запорожьем априори были потери больше, чем у обороняющихся ВС РФ.
Российские подразделения постепенно продвигаются как в окрестностях Авдеевки, так и внутри города
Truth Sееker
15:10
В этом вся суть кремлевской пропаганды, маскироваться под "местные" СМИ и рубить "правду матку". Что неудивительно, бабла на подобные проекты выделятся даже больше чем на пропаганду в РФ
В польских СМИ начинают развеивать украинскую пропаганду
Илья Горбачев
15:09
Стоит в ITX системе, охлаждал i5-2400, потом i7-3770s, теперь i5-12400f. В бенчах 90W рассеивает без проблем, в средних задачах 60W (с андервольтом). Думаю i5-13600k (165W бенчи / 85W средних с андерв...
Обзор материнской платы ASRock X58 Extreme3
Вася Пупкин
15:08
Что за 💩💩💩 в комментах?
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
Китя.
15:08
На укре цены дороже. крупные магазины пусные . а в бомжатских очереди.
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
Palkovvodec
15:06
да не будет яиц по 150-200 руб)) с чего им столько стоить? чо там, логистика сломалась или курицы все передохли внезапно?) такой же бред как с сахаром)
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
Truth Sееker
15:04
Год уже почти прошёл, а цены все не падают, а даже растут)
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем