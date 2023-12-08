Требования современных игр растут

Вчера Ubisoft Massive Entertainment выпустила ожидаемую многими игру с открытым миром Avatar: Frontiers of Pandora, действие которой происходит во вселенной фильма Аватар, снятого Джеймсом Кэмероном. А именно на спутнике Пандора, где игрок управляет персонажем На'ви, перемещающимся по местным живописным пейзажам, исследуя, выживая и сражаясь.

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В Avatar: Frontiers of Pandora используется технически продвинутый движок Snowdrop собственной разработки студии, обеспечивающий впечатляющий визуальный ряд. Он поддерживает DirectX 12 и его самые современные опции, включая трассировку лучей, для достижения высокого качества картинки при сохранении достаточно высокого уровня "общей" производительности.

Поскольку Avatar FOP спонсируется AMD, то в ней реализована поддержка FSR 2 для масштабирования изображения и FSR 3 с генерацией кадров. DLSS от NVIDIA тоже имеется, но только апскейлер, без FG.

Поскольку проект явно относится к классу ААА и обладает передовыми графическими наворотами, то эксперты из Techpowerup решили не тянуть резину и в срочном порядке оценили в нём возможности целой когорты видеокарт, от Radeon RX 6500 XT до GeForce RTX 4090.

После подведения результатов, выяснилось, что для запуска игры хотя бы с более-менее приемлемыми 30 FPS необходима как минимум GeForce RTX 3090 или GeForce RTX 4070 Ti. А плавный геймплей с 60+ FPS доступен исключительно на флагманской GeForce RTX 4090, да и то внатяжку.

Что же касается потребления видеопамяти, то здесь цифры говорят однозначно — графические ускорители, обладающие 8 и 10 ГБ VRAM, стали полностью неактуальными, и достаточным минимумом на сегодняшний день становится объем в 12 ГБ.

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В общем, тенденция к росту системных требований у современных высокобюджетных ААА-игр становится все заметнее. Вероятно, уже сейчас стоит озаботиться приобретением достаточно производительной видеокарты, пока цены располагаются на минимальном уровне.