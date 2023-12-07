Прирост производительности оказался незначительным

Переход от поколения оперативной памяти от DDR4 к DDR5, состоявшийся на платформе LGA 1700, задал непростую задачку многим геймерам. Стоит ли экономить и оставаться на прежнем стандарте или же пора мигрировать на современные технологии ради получения ощутимого прироста частоты кадров в играх?

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Зарубежные специалисты из Hardware Unboxed провели широкомасштабное исследование с целью выяснить, насколько DDR5 опережает DDR4 в последних ААА-хитах. Для этого они вывели на ринг две пары планок от известных вендоров — G.Skill TRIDENT Z RGB DDR5-7200 и Corsair DOMINATOR Platinum RGB DDR4-4000.

Сводные результаты тестирования в более, чем двух десятках тайтлов, показывают, что при использовании памяти DDR5 можно получить в среднем всего лишь на 7% больший прирост FPS, чем при выборе DDR4. В некоторых проектах разница находилась на уровне погрешности или же вовсе была отрицательной.

Максимальный же отрыв DDR5 в 15% явно не соответствует увеличению её цены относительно DDR4. С ростом разрешения дельта сокращается практически в три раза. К примеру, в Baldur's Gate 3 в 4K это 143 FPS против 138 FPS, то есть примерно 5%. Очевидно, что высокочастотную DDR5 с флагманскими CPU явно берут не под 1080p.



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Таким образом, обязательное оснащение игровых ПК ОЗУ типа DDR5 не подпадает под критерии экономической эффективности. Низкий прирост FPS по сравнению с DDR4 при значительной разнице в стоимости между обоими типами памяти приводит к однозначному выводу — DDR4 в настоящий момент является более предпочтительным вариантом, если во главе угла ставится параметр "цена / производительность".