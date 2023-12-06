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Razg0n
Новый драйвер для видеокарт Radeon значительно снижает их энергопотребление
И реализует некоторые другие функции

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AMD продолжает совершенствовать мастерство в написании ПО для своих графических ускорителей. Новый драйвер Adrenalin 23.12.1, кроме увеличения производительности в некоторых играх, также принес реализацию режима HYPR-RX Eco с помощью которого можно добиться значительного увеличения энергоэффективности видеокарт Radeon.

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Сообщается, что при задействовании HYPR-RX Eco количество затрачиваемых GPU ватт уменьшается на целых 68%. Это позволяет также снизить его тепловыделение, что особенно положительно сказывается на моделях Radeon, оснащенных посредственной системой охлаждения.

Ноутбуки с графикой от AMD также получают буст за счет увеличения времени автономной работы. "Красная команда" планирует развивать режим HYPR-RX Eco, в будущем добавив возможность использовать его с фрейм-генератором AMD Fluid Motion Frames.

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Кроме прочего, новый драйвер знаменует возвращение функции Hardware Accelerated GPU Sheduling (HAGS), впервые представленной в Radeon RX 5000-й серии. HAGS, по сути являющийся планировщиком задач, повышает производительность графической подсистемы и уменьшает задержки, путем координации работы GPU и VRAM на аппаратном уровне.

#amd #radeon #драйвер #энергопотребление #adrenalin #tdp
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Eaec
17:09
А писать надо так "прошу поднять пенсию Шизикбеку тунеядцу и проходимцу" ? я правильно ппонял ?
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Umid Xaydarov
17:08
я продал амуде. жить ненашто пенсионерам
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Umid Xaydarov
17:07
мы пенсионеры в россии еле выживаем. давай пиши пыни чтоб пеню поднял
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Майкопское Честное
17:07
Не надо майку, давай комп с амуде на борту. А то люди уже начали забывать твою сущность.
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Eaec
17:05
к тому же ты успешный майнер, зачем тебе пенсия ? сфоткай майку
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Umid Xaydarov
17:04
я хожу в драно майке и штанах
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Майкопское Честное
17:03
Прикинься жителем новых территорий, там за счёт хитрого пересчёта можно x2 поднять.
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Eaec
17:03
так это у тебя тунеядца и бывшего вора такая, а у всех в районе 25
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Umid Xaydarov
17:02
смешно. 11349р
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Матвей Максимов
17:01
Steam собирает информацию о вашем ПК (процессор, видеокарта, оперативка и так далее). А затем Valve выкладывает эту статистику.
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