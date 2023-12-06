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AMD продолжает совершенствовать мастерство в написании ПО для своих графических ускорителей. Новый драйвер Adrenalin 23.12.1, кроме увеличения производительности в некоторых играх, также принес реализацию режима HYPR-RX Eco с помощью которого можно добиться значительного увеличения энергоэффективности видеокарт Radeon.
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Сообщается, что при задействовании HYPR-RX Eco количество затрачиваемых GPU ватт уменьшается на целых 68%. Это позволяет также снизить его тепловыделение, что особенно положительно сказывается на моделях Radeon, оснащенных посредственной системой охлаждения.
Ноутбуки с графикой от AMD также получают буст за счет увеличения времени автономной работы. "Красная команда" планирует развивать режим HYPR-RX Eco, в будущем добавив возможность использовать его с фрейм-генератором AMD Fluid Motion Frames.
Кроме прочего, новый драйвер знаменует возвращение функции Hardware Accelerated GPU Sheduling (HAGS), впервые представленной в Radeon RX 5000-й серии. HAGS, по сути являющийся планировщиком задач, повышает производительность графической подсистемы и уменьшает задержки, путем координации работы GPU и VRAM на аппаратном уровне.