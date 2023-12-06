Новогоднее настроение от Lesta Games

Конец 2023 года традиционно ознаменовался проведением в игре "Мир Танков" множества предновогодних акций. Пожалуй, главным из них стало приобретение виртуальных коробок, при открытии которых выпадает различное игровое имущество, включая премиумные танки.

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В этот раз в список доступных машин добавили знаменитую немецкую ПТ-САУ Waffenträger auf E 100. Не будет преувеличением сказать, что данный аппарат желают заполучить в свой ангар практически все игроки.

WT auf E100 обладает лучшим орудием в Мире Танков, сочетающим высокую точность стрельбы и хорошую бронепробиваемость. Отличительной особенностью пушки является наличие барабана на 5 снарядов, позволяющего ей выдавать колоссальный урон, уносящий соперников с поля боя за считанные секунды.

Разумеется, с коммерческой точки зрения было бы глупо раздавать столь желаемую многими ПТ-САУ всем просто так. Поэтому в Lesta здраво решили воспользоваться ситуацией и выжать из танкистов максимальную прибыль.

Теперь при открытии новогодних коробок есть шанс заполучить заветную WT auf E100, да не простую, а золотую. В прямом смысле, получаемый танк полностью окрашен в золотой оттенок. Правда шанс выпадения его очень низок, гораздо меньше 1%. Впрочем, задонатив достаточное количество средств, можно практически гарантированно получить обычную, ничем не примечательную, WT auf E100, что все равно тоже отлично.

Описанная акция вызвала огромный ажиотаж в сообществе Мира Танков. Поскольку возможность раздобыть "вафлю" может более и не представиться, многие игроки начали активно скупать и открывать коробки, надеясь на чудо. Кому-то везло больше, кому-то меньше.

В среднем, простая WT auf E100 выпадала за несколько сотен коробок. А золотая, хотя и могла выпасть и с одной, зачастую не могла попасться и после открытия тысячи коробок. Различные топовые стримеры по Миру Танков в прямом эфире пытались получить золотой Waffenträger, тратя на это колоссальные суммы.

Так, популярный блогер Jove сумел сделать это только после 1900-й попытки, потратив около 130 тысяч рублей. Впрочем, многие игроки, вероятно, остановятся на базовой версии ПТ-САУ, израсходовав на нее всего 20-40 тысяч рублей.

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Учитывая миллионную аудиторию игры, ожидаемая прибыль Lesta Games может быть довольно внушительной. Впрочем, полученные доходы позволят компании и дальше развивать Мир Танков, продолжая радовать игроков.