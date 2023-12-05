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Razg0n
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Их потребительские характеристики оставляли желать лучшего

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Видеокарты от AMD позиционируются как альтернатива решениям от NVIDIA. Основным конкурентным преимуществом первых является более лучшее соотношение цены/производительности, и многие модели от "красных" в свое время значительно превосходили "зеленые" карты по данному параметру.

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Тем не менее, в истории AMD случались и казусы, когда на рынок попадали GPU с довольно посредственными характеристиками. Зарубежные специалисты применили весь свой опыт и отметили наиболее выделяющиеся из них.

Пятое место по "худшести" заняла Radeon R9 290X. Данный графический ускоритель был выпущен с целью затмить более дорогие GeForce GTX Titan и 780, что  ему удавалась делать в течение двух недель. Однако, позже NVIDIA представила миру более дешевую GeForce GTX 780 Ti, пошатнувшую позиции Radeon R9 290X. AMD пришлось снизить цены, но уже спустя год подоспела более энергоэффективная GeForce GTX 970 за $329, похоронившая GPU Hawaii XT за $500.

Четвертое место присудили Radeon RX 7600, которая лишь немного быстрее, чем Radeon RX 6650 XT, и при этом значительно уступает GeForce RTX 4060 при активации трассировки лучей. Последняя также имеет DLSS, более качественный апскейлер, чем аналог от AMD. Radeon RX 7600 не привнесла ничего кардинально нового, являясь, по сути переименованием прошлой линейки.

Бронза в рейтинге досталась Radeon RX 6500 XT, обладающей довольно странным набором характеристик. Будучи бюджетным вариантом для апгрейда систем начального уровня, данная видеокарта не могла в них полноценно работать. Узкая шина в 64-бита и урезанный до 4-х линий интерфейс PCI-E приводил к 10-25% паданию производительности на материнских платах с PCI-E 3.0

Серебряной медалью наградили Radeon R9 Fury X, пытавшейся стать конкурентом GeForce GTX 980 Ti. Передовой графический процессор с 4096 ядрами и сверхширокая 2048-битная шина памяти HBM должны были растоптать модель от NVIDIA, но получилось ровно наоборот. Большой жор, превышающий 275 Вт, малый объем VRAM всего в 4 ГБ, не позволяющий GPU раскрыться в высоких разрешениях, высокий нагрев выше 100 °C и полное отсутствие потенциала для разгона не позволили R9 Fury X стать достойным конкурентом флагману от "зеленых".

Наконец, самой худшей видеокартой AMD стала Radeon RX Vega 64, основанная пятой версии архитектуры GCN, дебютировавшей в 2011 году. Если R9 Fury X могла хоть что-то противопоставить GeForce GTX 980 Ti, то RX Vega 64 полностью проиграла GeForce GTX 1080 Ti, и могла конкурировать лишь с GeForce GTX 1080.

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Все то же высокое энергопотребление, шумные эталонные системы охлаждения, а также дорогая память HMB2, увеличивавшая итоговую стоимость видеокарты, привели к стратегическому поражению AMD в сегменте видеокарт. После этого Ражда Кодури даже взял творческий отпуск, а после и вовсе ушел в Intel. С того момента выпуск новых моделей Radeon был приостановлен на целых три года.

#amd #radeon #видеокарта
Источник: tomshardware.com
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