Отныне у каждого есть шанс вернуть потраченные средства

15 сентября прошлого года Ethereum окончательно ушел на PoS, и майнинговая индустрия начала постепенно угасать. Доходы криптодобытчиков ощутимо просели, причем так, что даже самые заядлые копатели монет по истечении нескольких месяцев стали распродавали свое железо практически за копейки.

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Однако, цикличность развития Биткоина явно намекала на скорое возрождение майнинга вследствие роста стоимости цифрового золота и альткоинов. И недавний резкий рост цены BTC на 60% с 26,5 до 42 тысяч долларов все же сумел пробудить крипторынок ото сна. Да так, что прибыль от добычи криптовалют начала расти семимильными шагами.

Так, монета Karlsen (LKS), являющаяся ASIC-устройчивым форком Kaspa, на днях успешно залистилась на бирже TradeOgre, и её начальная цена стартовала с отметки в $0,2. Множество майнеров, до этого момента добывавших Karlsen, сразу ринулись продавать накопленное. Впоследствие цена монеты опустилась до $0,06, однако даже с таким прайсом доходность майнинга моментально взлетела.

Это привело к тому, что высокопроизводительные видеокарты, такие как GeForce RTX 4090, 4080 и 4070 Ti начали очень быстро окупаться. Например, прибыль с одной GeForce RTX 4080 составила $7,21 или около 660 рублей.

Получается, что, купив современный мощный графический ускоритель от NVIDIA, можно вернуть его стоимость практически до копейки, путем майнинга профитных альткоинов. В общем, теперь любой желающий может снова может позволить себе абсолютно любую видеокарту.

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Разумеется, в процессе существует неиллюзорный риск заработать не совсем ту сумму, которую хотелось бы. Но, тем не менее, он существенно ниже, чем при прямой покупке криптовалют, поскольку оборудование остается на руках. И в течение нескольких ближайших лет оно может подорожать в разы, так как майнеры могут вновь скупить практически всё доступное предложение на рынке.