Пиратская экосистема сыграла злую шутку

Долгожданный трейлер самой ожидаемой игры всех времен и народов — GTA VI, наконец, вышел, побив рекорд просмотров за час на Youtube.

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Его публикация была осуществлена на 12 раньше запланированного времени, чему поспособствовал слитый ранее в сеть некачественный ролик. Трейлер одновременно подтвердил и опровергнул множество слухов о проекте.

Графика в GTA VI была значительно улучшена по сравнению с предыдущей версией. Появились новые модели освещения и затенения, и, по всей видимости, была интегрирована поддержка технологии трассировки лучей. Проработка и детализация персонажей также вышли на новый уровень. Кроме того, стало возможным заходить в 70% зданий.

К сожалению, Rockstar объявили, что игра выйдет исключительно на Xbox и PlayStation 5, и никаких упоминаний о платформе ПК не прозвучало. Возможно, это случится в будущем, когда продажи на консолях с лихвой отобьют производственный и рекламный бюджеты.

Таким образом, пользователи ПК остались в стороне от всеобщего праздника. Вероятно, к такому шагу разработчиков подтолкнуло желание избежать финансовых потерь вследствие возможного использования многими геймерами взломанных версий GTA VI с торрентов.

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В общем, по итогу, "консолехолопы" оказались в выигрыше, в то время, как у "пекабояр", желающих насладиться игрой, есть достаточно времени на приобретение Xbox или PlayStation 5. Релиз GTA VI должен состояться уже в 2025 году.