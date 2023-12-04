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Выход процессоров Ryzen позволил компании AMD начать возвращать утраченные позиции после череды неудач с посредственными FX. Каждое новое поколение становилось все лучше, привнося множество положительных изменений.
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Доля "камней" от AMD в игровых сборках начала стремительно расти, смещая Intel с позиций лидера. Со временем данная тенденция только усилилась, подтверждая высокие потребительские характеристики обозначенных CPU.
Как показывает свежевышедшая статистика Steam, опирающаяся на данные, полученные с миллионов игровых ПК, геймеры начали отказываться от процессоров Intel и дружно переходят на AMD. Всего за месяц количество пользователей Ryzen взлетело на феноменальные 43%.
Показатели скаканули с 26,2% до 34,7%. Такого ошеломительного результата рынок CPU не помнил давно. Впрочем, рано или поздно это должно было произойти, ввиду очевидного превосходства AMD Ryzen на Intel Core.
Более лучшее соотношение цена производительность и длительный период жизни платформы делает их отличным выбором для универсальных ПК. А модели с 3D-кешем и вовсе признаны абсолютными и бескомпромиссными решениями для игровых систем.