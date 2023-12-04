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Razg0n
Стало известно, как получить более 1000 FPS в Counter-Strike 2
Рецепт успеха оказался довольно прост

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Counter-Strike вот уже третий десяток лет остается одной из самых популярных кибеспортивных дисциплин. Огромное количество игроков ежедневно сражается на множестве разнообразных карт. А, поскольку бои проходят в довольно ритмичном режиме, то геймерам жизненно необходима высокая частота кадров для успешного наведения на цель и её поражения, а также для контроля ситуации в целом.

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Комфортные 60 FPS, пригодные для одиночных игр, здесь категорически не годятся, не говоря уже о 30 FPS. Минимальным допустимым порогом является фреймейт в 100 и более FPS, да и то, в таком случае говорить о какой-либо эффективности стрельбы не приходится. Типичное же значение обычно составляет около 200-300 кадров в секунду. В таком случае есть шанс заметить появление противника своевременно.

Однако, профессиональным "киберкотлетам" и этого не достаточно. В полной мере раскрывать свой потенциал топовым ассам помогает куда больший FPS, улетающий за отметку в 500 FPS. Знаменитый немецкий оверклокер Der8auer решил выйти за границы возможного и собственноручно выжал из современного компьютерного железа максимум, чтобы получить максимальный фреймрейта в Counter-Strike 2.

Обязательным условием проведения эксперимента в его случае было сохранение приличного уровня графики без ущерба для реалистичности. В частности, были оставлены включенными высокие настройки для теней. То есть, теоретически, частота кадров может быть еще выше, если задействовать минимальный пресет.

По итогу, основным требованием для отрисовывания на мониторе заветных для многих 1000 FPS стало использование флагманских комплектующих, включая процессор Core i9-14900K, материнскую плату  Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore (содержащую настройку LN2 в BIOS), контейнер с жидким азотом, а также, разумеется, графический ускоритель GeForce RTX 4090. Для справки, режим LN2 позволяет избегать возникновения ошибок загрузки вследствие сверхнизких температур CPU, а также способствует эстремальному оверклокингу.

Для разогрева Der8auer запустил систему с применением готовой СЖО, повысив частоту CPU до 6 ГГц и отключив энергоэффективные ядра. Таким образом удалось достигнуть 800 FPS в Counter-Strike 2. Далее вступивший в действие LN2 и снижение температуры Core i9-14900K до -150 °C привели к разгону последнего до 7,4 ГГц по P-ядрам, что на выходе дало 950 FPS.

Вследствие эксперимента выявился недостаточной разгонный потенциал имеющего экземпляра Core i9-14900K, поэтому он был заменен на более качественный, проверенный специалистами ASUS. После замены "камня", дополнительного его разгона на 100 МГц и подгонки таймингов памяти, наконец, стало возможным получить киберспортивные 1000 FPS в CS2 без активации минимальных настроек графики. Дальнейшее повышение частоты процессора до 8,1 ГГц не отразилось на росте количества частоты кадров, так как ограничивающим фактором стала GeForce RTX 4090.

Кроме Der8bauer'a в лаборатории ASUS также работала опытная команда оверклокеров, поставившая цель выжать максимум из Core i9-14900K. Примененный ею жидкий гелий с температурой в -250 °C позволил разогнать CPU до 9 ГГц.

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Абсолютный же рекорд частоты кадров в Counter-Strike 2 ранее был установлен с задействованием Core i9-14900K, работающего на частоте 7,5-8 ГГц и материнской платы Gigabyte Z790 Aorus Tachyon X. Тогда удалось получить внушительные 1310 FPS, правда настройки графики не были приведены.

#игры #rtx 4090 #counter-strike 2 #fps #14900k
Источник: tomshardware.com
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glavhyilo
21:08
я только с вертикалкой играю,чтоб карту не нагружать лишним.Мне просто важнее,чтоб карта цела была подольше моя.
Стало известно, как получить более 1000 FPS в Counter-Strike 2
Eaec
21:06
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