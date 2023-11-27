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Razg0n
Использование памяти DDR5 в игровых ПК не имеет смысла — она быстрее DDR4 всего на 5%
Разница в цене более значительна

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Несмотря на постепенное снижение стоимости оперативной памяти DDR5, она всё еще стоит заметно дороже, чем DDR4, поэтому даже среднебюджетные игровые сборки ПК до сих пор не перешли на новый стандарт. Вместе с тем, многие уже не мыслят о построении высокопроизводительных систем без задействования DDR5, считая, что только она сможет раскрыть потенциал топовых процессоров и видеокарт.

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Ситуацию разбавляет наличие на рынке Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, способных работать как с одним, так и с другим типом памяти. При сборке быстрой геймерской "тачки" у ряда пользователей может встать вопрос, а будет ли DDR4 сдерживать потенциал быстрых CPU с разблокированным множителем?

Последние тесты показывают, что, хотя прирост производительности в играх от перехода с DDR4 на DDR5 и существует, он на самом деле, не так уж и велик, и даже при задействовании Core i5-14600K варьируется в пределах от 2-3 до 6-7 FPS. Иногда разницы вообще нет, как в Hogwarts Legacy, а иногда удается выжать до 12%, как в Cyberpunk 2077. Но ни о каких десятках процентов речи не идет.

В среднем же с использованием DDR5 удается выжать примерно до 5% дополнительных FPS. Вместе с тем, стоимость ОЗУ нового типа может вдвое превышать таковую у DDR4. К тому же необходимо учесть более высокие цены на совместимые материнские платы.

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Таким образом, суммарная переплата за DDR5 при сборке бюджетных и средних игровых ПК может привести к нерациональной трате денежных средств. Гораздо лучше вложить их в более производительный графический адаптер, в таком случае прибавка частоты кадров будет заметнее.

#оперативная память #озу #ram
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