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Razg0n
Belkin выпустила USB-C док-станцию 11-в-1 с поддержкой VGA-мониторов и быстрой зарядки iPhone
Она расширяет функциональные возможности ПК и ноутбуков

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Так бывает, что иногда в компьютере требуется наличие какого-либо специфического разъема, но его, к сожалению, нет. В устаревших девайсах нужны современные порты, а в новинках — вышедшие из широкого употребления.

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Не очень удобно на каждый чих приобретать дополнительную плату расширения, забивая место в системном блоке. И, в случае с ноутбуками, обвешиваться горой разномастных адаптеров.

К счастью, компания Belkin все предусмотрела и выпустила док-станцию Connect Universal USB-C 11-в-1 Pro Dock, объединяющую в себе множество функций. Устройство содержит два порта HDMI и один D-SUB (VGA), и может выводить изображение с разрешением 4K и частотой 60 Гц.

Также наличествуют два разъема USB-C, один из которых совместим со стандартом Apple Power Delivery 3.0. То есть посредством док-станции можно заряжать смартфоны Apple iPhone, передавая до 100 Вт мощности. Кроме того, имеются пара привычных USB-A, слоты для карт памяти SD и microSD, Ethernet на 2,5 ГБит/с и один 3,5 mini-jack.

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Connect Universal USB-C 11-в-1 Pro Dock построена на платформе от Silicon Motion и подключается к компьютеру с помощью кабеля USB-C, длиной 35 см. Заявлена совместимость с Mac, Windows и Chromebook, имеющими порты Thunderbolt 4, Thunderbolt, 3 или USB-C. Стоимость новинки составляет $199,99.

#silicon motion #hdmi #usb-c #док-станция #ethernet #vga #belkin #sd-card #d-sub #power delivery
Источник: techpowerup.com
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