Они демонстрируют выдающиеся показатели в своей дисциплине

Текущий год подходит к концу, а это значит, что пора составлять различные топы ПК железа с учетом вышедших новинок. На сей раз дело дошло до процессоров, чьи характеристики определяют производительность всей системы в целом.

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Зарубежные специалисты, обладающие колоссальнейшим опытом работы с всевозможными комплектующими, проанализировали рынок и сформировали свое экспертное мнение относительно того, какие CPU на конец 2023 года являются наиболее производительными и оптимальными в той или иной категории.

В номинации лучший универсальный процессор для всего победил Ryzen 7 7800X3D. Одновременно с этим он также получил звание самого лучшего решения для игр. Помогают Ryzen 7 7800X3D размещение всех ядер в одном CCD, что уменьшает задержки, а также наличие внушительного объема L3-кэша. Конечно, данный CPU не опережает киловатные "печки" в многопоточных задачах, но рухнувшая до $360 цена делает его довольно выгодным предложением.

Корону наиболее сбалансированных процессоров примерили Core i5-13600K и Core i5-14600K. Хотя по количеству FPS в играх они уступают моделям от AMD с 3D-кешем, во многих приложениях шестиядерники опережают представителей "красного лагеря" из-за большего IPC. Также они немного дешевле геймерских 8-ядерников на AM5.

Лучших решением для апгрейда по прежнему является Ryzen 7 5800X3D. Длительная поддержка платформы AM4 позволила многим сменить устаревшие Ryzen 2000-го и 1000-го поколений на гораздо более производительный "камень".

Если Core i5-8600K, вышедший в 2017 году, теперь надо менять вместе с материнской платой, то Ryzen 5 1600, появившийся даже раньше, сейчас без проблем обновляется до Ryzen 7 5800X3D с сохранением платы, блока питания и даже системы охлаждения, достаточно лишь обновить BIOS. Прирост FPS в играх по итогу достигает двух и более раз.

Наиболее энергоэффективным процессоров стал свежевышедший Ryzen Threadripper 7980X. Благодаря сверхнизкому рабочему напряжению в 0,85 В его коэффициент энергопотребления на 50% ниже, чем у ближайших конкурентов в лице Ryzen 7 7800X3D, 5950X, 3970X и 7970X.

Трон лучшего бюджетного CPU занял Ryzen 5 7500F за комбинацию из довольно низкой стоимости и приличной производительности. Конкурирующие с ним по цене Core i5-12400F и, с натяжкой, Core i5-13400F, значительно отстают в игровой нагрузке, уступая десятки FPS.

Для Ryzen 5 7500F не обязательно требуется дорогая системная плата на чипсете B650. Как показывают тесты, при использовании младшего A620 падение частоты кадров в играх не превышает нескольких процентов.

Первое место в номинации лучший процессор до $100 ожидаемо досталось Core i3-12100F, не имеющем конкурентов в данном сегменте. Огромную роль здесь играет архитектура Alder Lake с превосходной производительностью на ядро. Испытания в игровых проектах показывают 10-30% превосходство над Ryzen 5 5500. Разумеется, Core i3-12100F не всесилен, но в настоящий момент практически везде его вполне достаточно.

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И, наконец, разочарованием года, как не удивительно, стала вся линейка процессоров Intel Core 14-го поколения. Смехотворный прирост скорости относительно 13-го и не внесение ничего нового делает ставит под вопрос необходимость их выпуска. Впрочем, один плюс у данных CPU все же есть — это снижение стоимости предыдущих поколений.