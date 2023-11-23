Второй рестайлинг архитектуры Alder Lake

Близится анонс процессоров Intel Core 14-го поколения для сокета LGA 1700, и одним из фаворитов новой линейки является Core i5-14400F. Базовая модель Core i5 без встроенной графики уже довольно долгое время удерживает корону первенства среди самых популярных CPU в среднеигровых сборках ПК.

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Вероятно, Core i5-14400F также станет любимчиком многих. Правда, на сей раз, в основном за счет принадлежности к стану Intel и новой цифре в названии, а не из-за выдающейся производительности. Свежие тесты предрелизных образцов показывают, что Core i5-14400F всего на 4,9% опережает Core i5-13400F в однопоточном режиме, и на 2,1% в многопоточном.

В бенчмарке CPU-Z первый набрал 765,5 и 6730,3 балла, в то время как его предшественник выбивает где-то 730 и 6592 балла. А показатели подешевевшего и широко распространенного Core i5-12400F в однопотоке составляют около 700 баллов, таким образом здесь новинка оторвалась от базового Core i5 на LGA 1700 максимум на 10%.

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Получается, что переходить с "устаревших" Core i5-13400F и Core i5-12400F на "новейший" Core i5-14400F нет никакого смысла. Фактически, все они представляют собой одно и тоже, лишь с небольшой разницей в частотах.