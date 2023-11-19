Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
Прогрессивная архитектура Pascal и внушительный объем видеопамяти позволили видеокарте начального уровня блистать на сцене довольно приличный отрезок времени

реклама

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti обрела среди пользователей ПК поистине культовый статус. Обладая низкой ценой и 4 ГБ памяти она стала идеальным вариантом для бюджетных геймерских систем, способных запускать абсолютно все игры с не самыми низкими настройками.

реклама

И, даже сейчас, спустя более, чем 7 лет с момента выхода, GeForce GTX 1050 Ti способна показать, что есть еще порох в пороховницах, демонстрируя достаточно комфортную частоту кадров в свежих ААА-проектах.

Конечно, самые тяжелые и наиболее графонистые шедевры ей не совсем по зубам, но пока процент подобных игр ничтожен, и не занимает даже сотой доли процента от общего количества. Последние тесты в актуальных тайтлах наглядно показывают, насколько огромен потенциал графического процессора GP107-400-A1, спроектированного инженерами NVIDIA.

Например, в киберспортивной дисциплине Counter-Strike 2, вдвое повысившей системные требования относительно Counter-Strike: Global Offensive, GeForce GTX 1050 Ti с легкостью отрисовывает около 70-80 FPS на высоких настройках.

Новейшее продолжение конвейера от Ubisoft, Assassin's Creed Mirage, также летает со стабильными 50+ кадрами в секунду. Разумеется, пресет графики приходится снижать, но даже в таком режиме внутриигровые антуражи выглядят довольно красочно и детализировано.

Кажется невероятным, но производительности видеокарты хватает и для многих недостаточно оптимизированных ААА-хитов, вышедших под конец 2023 года. Чтобы убедиться в этом, достаточно запустить "скайрим в космосе" и самому пробежаться по необъятным просторам Вселенной. Наблюдаемый в процессе фреймрейт, значительно превосходящий консольный уровень, положительно повлияет на игровой опыт.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

По итогу, получается, что, несмотря на почтенный возраст, "старушка" GeForce GTX 1050 Ti действительно способна вывозить подавляющее большинство игровых проектов с относительно приемлемой частотой кадров. И, хотя, рано или поздно ей придется уйти на покой, легенда всё равно останется в наших сердцах как одна из лучших видеокарт всех времен и народов.

#nvidia #игры #geforce #2023 #gtx 1050 ti
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Партнеры Nvidia активно избавляются от карт RTX 4080 и RTX 4070Ti до запуска RTX 40 SUPER
RTX 5090 может появиться в продаже в 2025 году и будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
29
Действующий украинский летчик попал в разработку и в ходе секретной операции добрался до России
10
Русский истребитель перехватил украинский МиГ-29 в небе ДНР
4
Появилась сверхлегкая мышь Keychron M3 Mini Metal Edition с ресурсом 80 миллионов нажатий
2
Airbus A340 совершил историческую первую посадку в Антарктиде
1
Генерал-лейтенант ВС РФ: САУ "Мальва" показывает прекрасные результаты на передовой СВО
+
Россия движется в сторону отказа от процессоров AMD и Intel, и к переходу на Loongson
17
ХАМАС сжигает всё больше танков Merkava – экипажи ЦАХАЛ вынуждены ставить на танки IP-камеры
+
В России модифицировали основной разведывательный дрон серии «Орлан»
+
В России построят завод по производству целлюлозы из мискантуса
+
Российские десантники показали работу "Боевой метлы" — такой Урал-4320 способен остановить Bradley
+
Инновационное горючее для атомных станций будущего создают на Белоярской Атомной Электростанции
1
ВС РФ выбили ВСУ из поселка Нива и сузили горлышко Авдеевского котла
2
Бесплатное приложение CoreDirector помогает деактивировать E-ядра в процессорах Intel
5
ВМС Великобритании: беспилотник Mojave взлетел с авианосца в первый раз
+
Forbes: российская БМП "с тремя пушками" действительно может работать
+
Эстония обвиняет Россию в способствовании незаконной миграции в Евросоюз
+
Джонсон: ВСУ несут колоссальные потери на фронте
1
Компания TCL выпустила новую линейку домашних саундбаров: C935U и X937U
2
Утечка позволяет предположить, что запас хода Tesla Cybertruck составляет около 430 км
2

Популярные статьи

Сравнение продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 30 октября 2023 года
4
Подбираем комплектующие для ПК правильно (и критикуем рекламные сборки)
15
Американцы не хотят признавать, что их разведчик SR-71 неоднократно перехватывался советскими МиГ-31
5
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
2
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
+
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
13
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное водяное одеяло и гантели с дисплеем Сяоми
1
Почему доллар США – это финансовая пирамида, а Биткоин спасёт нас от краха американской империи
10
Госдепартамент США одобрил продажу Японии крылатых ракет «Томагавк» за 2 млрд долларов
35

Сейчас обсуждают

Михаил Barash Андреев
22:30
Так прекрати срать кругом и пойди на работу, раз у тебя нищета и грязь.
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
&lt;TopUpdate&gt;
22:30
у 1050ти нету поддержки длсс, а значит юзают фср и всё ставят на минимум, так как 4гигов памяти очень мало.
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
Константин Сорока
22:29
так хейтить операционку, как будто за неё сотку долларов за лицензию выложил...
Сравнительное тестирование производительности Oracle VM VirtualBox в среде Windows 7/10
Олег Андреев
22:10
Ты наверно с Украины видимо не была в России никогда раз пишешь про грязь и нищету
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Надежда Мигулина
22:03
Перестали бы думать о своем я ..было бы хорошо всем а это как собака лает да не кусает ...
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Дмитрий Дмитрий
22:01
Оверклокерс прокремлевские подсиралы. Как не надоело эту гнилую мульку жевать, мол Европа без Россие загибается. Там хоть чисто и порядок. А в великоскрепной нищета и грязь непролазная.
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
salexa
21:48
тут скоро обзор тампаксов,клизм и презиокв скоро походу будет
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
salexa
21:43
40 тысяч каклов на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рома..
Действующий украинский летчик попал в разработку и в ходе секретной операции добрался до России
salexa
21:39
узкоплёночный вылез,иди ишаков еби,мастурбек
Действующий украинский летчик попал в разработку и в ходе секретной операции добрался до России
Борис Купин
21:37
Пи...ть не мешки ворочать..
Русский истребитель перехватил украинский МиГ-29 в небе ДНР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем