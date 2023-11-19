реклама
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti обрела среди пользователей ПК поистине культовый статус. Обладая низкой ценой и 4 ГБ памяти она стала идеальным вариантом для бюджетных геймерских систем, способных запускать абсолютно все игры с не самыми низкими настройками.
реклама
И, даже сейчас, спустя более, чем 7 лет с момента выхода, GeForce GTX 1050 Ti способна показать, что есть еще порох в пороховницах, демонстрируя достаточно комфортную частоту кадров в свежих ААА-проектах.
Конечно, самые тяжелые и наиболее графонистые шедевры ей не совсем по зубам, но пока процент подобных игр ничтожен, и не занимает даже сотой доли процента от общего количества. Последние тесты в актуальных тайтлах наглядно показывают, насколько огромен потенциал графического процессора GP107-400-A1, спроектированного инженерами NVIDIA.
Например, в киберспортивной дисциплине Counter-Strike 2, вдвое повысившей системные требования относительно Counter-Strike: Global Offensive, GeForce GTX 1050 Ti с легкостью отрисовывает около 70-80 FPS на высоких настройках.
Новейшее продолжение конвейера от Ubisoft, Assassin's Creed Mirage, также летает со стабильными 50+ кадрами в секунду. Разумеется, пресет графики приходится снижать, но даже в таком режиме внутриигровые антуражи выглядят довольно красочно и детализировано.
Кажется невероятным, но производительности видеокарты хватает и для многих недостаточно оптимизированных ААА-хитов, вышедших под конец 2023 года. Чтобы убедиться в этом, достаточно запустить "скайрим в космосе" и самому пробежаться по необъятным просторам Вселенной. Наблюдаемый в процессе фреймрейт, значительно превосходящий консольный уровень, положительно повлияет на игровой опыт.
По итогу, получается, что, несмотря на почтенный возраст, "старушка" GeForce GTX 1050 Ti действительно способна вывозить подавляющее большинство игровых проектов с относительно приемлемой частотой кадров. И, хотя, рано или поздно ей придется уйти на покой, легенда всё равно останется в наших сердцах как одна из лучших видеокарт всех времен и народов.