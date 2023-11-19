Прогрессивная архитектура Pascal и внушительный объем видеопамяти позволили видеокарте начального уровня блистать на сцене довольно приличный отрезок времени

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti обрела среди пользователей ПК поистине культовый статус. Обладая низкой ценой и 4 ГБ памяти она стала идеальным вариантом для бюджетных геймерских систем, способных запускать абсолютно все игры с не самыми низкими настройками.

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И, даже сейчас, спустя более, чем 7 лет с момента выхода, GeForce GTX 1050 Ti способна показать, что есть еще порох в пороховницах, демонстрируя достаточно комфортную частоту кадров в свежих ААА-проектах.

Конечно, самые тяжелые и наиболее графонистые шедевры ей не совсем по зубам, но пока процент подобных игр ничтожен, и не занимает даже сотой доли процента от общего количества. Последние тесты в актуальных тайтлах наглядно показывают, насколько огромен потенциал графического процессора GP107-400-A1, спроектированного инженерами NVIDIA.

Например, в киберспортивной дисциплине Counter-Strike 2, вдвое повысившей системные требования относительно Counter-Strike: Global Offensive, GeForce GTX 1050 Ti с легкостью отрисовывает около 70-80 FPS на высоких настройках.

Новейшее продолжение конвейера от Ubisoft, Assassin's Creed Mirage, также летает со стабильными 50+ кадрами в секунду. Разумеется, пресет графики приходится снижать, но даже в таком режиме внутриигровые антуражи выглядят довольно красочно и детализировано.

Кажется невероятным, но производительности видеокарты хватает и для многих недостаточно оптимизированных ААА-хитов, вышедших под конец 2023 года. Чтобы убедиться в этом, достаточно запустить "скайрим в космосе" и самому пробежаться по необъятным просторам Вселенной. Наблюдаемый в процессе фреймрейт, значительно превосходящий консольный уровень, положительно повлияет на игровой опыт.

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По итогу, получается, что, несмотря на почтенный возраст, "старушка" GeForce GTX 1050 Ti действительно способна вывозить подавляющее большинство игровых проектов с относительно приемлемой частотой кадров. И, хотя, рано или поздно ей придется уйти на покой, легенда всё равно останется в наших сердцах как одна из лучших видеокарт всех времен и народов.