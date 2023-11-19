И внедрила программу замены бракованной детали

Значимый статус и положительная репутация крупных компаний не всегда означает абсолютную безошибочность их действий во всем, чем они занимаются. Завсегдатаи курсов по финансовому и жизненному успеху в курсе о том, что сами ошибки не так важны, как умение и желание их исправлять; а также работать над снижением частоты их возникновения.

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Касается это и ведущих технологических вендоров, к примеру, той же ASUS. Последняя недавно выпустила особую версию материнской платы ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITION для фанатов аниме-сериала "Евангелион".

К сожалению, в индивидуализированной версии новинки был выявлен досадный недостаток, перечеркивающий таинственную значимость устройства для поклонников сериала. Вместо надписи "EVANGELION PRODUCTION MODEL-02" на радиаторе мосфетов дизайнерский отдел ASUS напечатал "EVANGENLION PRODUCTION MODEL-02", добавив лишнюю N.

Это мгновенно возбудило множество ярых приверженцев "Евы", не желающих наблюдать подобное мракобесие в своих топовых ПК. Осознав весь масштаб трагедии, ASUS довольно быстро отреагировала, заявив, что она "приносит извинения за путаницу и неудобства", и что ею будет произведено безвозмездное предоставление исправленной версии декоративной детали тем, кто считает неприемлемым текущий вид изделия.

Сервисная служба тайваньского производителя готова к обработке заявок от недовольных пользователей. Также компания решила продлить срок гарантии данных материнских плат на один дополнительный год.

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Впрочем, многие обладатели ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITION решили не разбирать свои системы ввиду малозначительности недочета. Другие увидели в ситуации плюс в виде возможного повышения стоимости платы в будущем из-за её перехода в разряд раритета.