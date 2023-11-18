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Майнинг продолжает оставаться актуальным даже на Западе, где, казалось бы, уровень жизни зашкаливает даже у сборщиков клубники. Но, оказывается, не только лишь все европейцы имеют высокий доход, что вынуждает их заниматься альтернативными способами получения дензнаков.
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Так, стало известно, что в здании Высшего административного суда Варшавы занимались майнингом Биткоинов. Специализированные устройства, именумые ASIC'ами, были спрятаны в нишах под полами, а также в вентиляционных каналах.
Оборудование было объединено в единую сеть и связывалось по воздуху. Приносимый фермой доход не раскрывается, но известно, что затраты на электроэнергию составляли приблизительно 1000 злотых или 250 долларов в месяц.
После обнаружения нарушений, суд расторг договор с компанией, предоставлявшей IT-услуги. Расследование по делу продолжается, опрашиваются эксперты в области информационных технологий и электроэнергетики для оценки масштабов злодеяний.
В целом же, очевидно, что миф о сытой Европе не соответствует действительности. В условиях недостатка заработка ее граждане вынуждены проявлять недюжинные способности для сведения своего бюджета.