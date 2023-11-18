2000 долларов — это далеко не предел

Графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090 продолжает оставаться не только самым быстрым игровым решением, но и с наиболее высокой стоимостью. Тем не менее, установленная на видеокарту рекомендованная розничная цена в $ 1699 уже кажется заниженной, поскольку прайс на GeForce RTX 4090 продолжает уверенно устремляться в космическое пространство.

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На прошлой неделе ведущие мировые издания рапортовали о как минимум 10%-ой прибавке только в октябре. Однако в настоящий момент стоимость самых простых версий GeForce RTX 4090 стала приближаться к отметке в $ 2000.

Так, в американском магазине Newegg наиболее дешевая ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity OC White Edition предлагается за1849, а самая "жирная" ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition за внушительные $2849.

Причиной разгула цен стали санкции США, призванные ограничить суверенитет Китая в сфере высоких технологий. Запрет поставок GPU AD102 также предполагает сворачивание сборки GeForce RTX 4090 на территории Поднебесной. В связи с этим ведущие бренды, включая ASUS, MSI, GIGABYTE и др., вынуждены переносить фабрики в другие регионы.

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На этом фоне наблюдается сокращение запасов GeForce RTX 4090. Зарубежные эксперты связывают это не с возросшим спросом на видеокарту, а вероятным полным прекращением её производства партнерами NVIDIA. Если же GeForce RTX 4090 все еще выпускается, то данный процесс определенно сопровождается значительно возросшими издержками.