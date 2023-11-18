Хит №1 по версии многих игроков

Поистине культовой игре Half-Life, вышедшей 19 ноября 1998 года, исполнилось 25 лет. Хотя с технологической точки зрения она не была прорывной, её появление позволило объединить существовавшие на тот момент механики схожих проектов, заложив концептуальную основу для последующих игр в жанре шутера от первого лица.

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Valve не осталась в стороне от праздника, решив порадовать геймеров бесплатной раздачей Half-Life в магазине Steam. Также компания произвела ряд улучшений и исправлений, и добавила немного контента, например оригинальное вступление.

Кроме того, движок игры был обновлен, чтобы можно было проходить шедевр на современных мониторах. Стало возможным включить широкоэкранное поле зрения (FOV), а также деактивировать размытие текстур при использовании GL-рендера.

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Хотя одни считают графику Half-Life устаревшей, и предпочитают ремейк Black Mesa, другие ценят именно атмосферу оригинала. Что касается продолжения серии, то Valve до сих пор хранит молчание относительно возможности появления Half-Life 3.