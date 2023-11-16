Внутренние противоречия капитализма

NVIDIA продолжает демонстрировать чудеса акробатики, хитро уворачиваясь от ограничений поставок в Поднебесную высокопроизводительных ускорителей вычислений.

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Генеральный директор компании Cerebras Эндрю Фельдман назвал подобный подход антиамериканским и противоречащим национальным интересам. Cerebras занимается созданием систем для решения задач, связанных с искусственным интеллектом.

По словам Фельдмана, NVIDIA вооружает Китай "в одни ворота". "Когда правительство устанавливает правила, необходимо следовать не только букве, но и духу закона. Попытки обойти их приводят к тому, что вы выставляете себя антиамериканцами. Вы ходите по самой грани установленных норм", — заявил глава Cerebras.

Вероятно, с ним могут не согласиться инвесторы, довольные ростом акций NVIDIA. Недавний взлет капитализации компании выше отметки в 1 трлн долларов был не в последнюю очередь спровоцирован реализацией ускорителей вычислений, приносящих огромную прибыль.

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Так или иначе, существуют причины, по которым производители оборудования для ИИ могут полностью остановить поставки своей продукции в Поднебесную. Например, применение её в конфликте, затрагивающем интересы Запада.