Они обеспечивают высокую скорость работы приложений и игр

В последние годы твердотельные накопители стремительно вытесняли жесткие диски из сборок ПК, чему в немалой степени поспособствовало значительное снижение их стоимости. Даже бюджетные игровые системы сейчас сложно представить без какого-либо мало-мальского SSD.

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Поскольку рынок SSD развивается довольно стремительно, то многим непросто следить за его актуальным состоянием. Зарубежный техно-портал TechSpot решил облегчить данную задачу, проведя анализ и выявив наиболее интересные модели.

Лучшим твердотельным диском для игровых ПК абсолютно заслуженно становится Samsung 990 PRO за счет обеспечения максимальной производительности в операциях случайного чтения. Альтернативой ему являются также довольно быстрые Crucial T500 от Micron или Solidigm P44 Pro от Hynix. Впрочем, последние в наших краях не так сильно распространены. В качестве менее дорогой замены Samsung 990 PRO еще можно порекомендовать Crucial P5 Plus.

Что касается SATA SSD, то в данной категории звание бесспорного лидера присуждается надежному и проверенному временем Crucial MX500, который обладает относительно доступной ценой.

Владельцам портативных игровых консолей стоит присмотреться к Western Digital Black SN770M. Данный накопитель полностью совместим со Steam Deck, благодаря размещению компонентов на одной стороне печатной платы.

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Он является укороченной до формата M.2 2230 копией полноразмерного SN770 — одного из лучших безбуферных SSD без DRAM-кеша. В качестве недорогой замены WD Black SN770M советуют Seagate FireCuda 520N и Solidigm P41 Plus.