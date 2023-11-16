Чего в настоящий момент достаточно для 99% игр

Свершилось то, о чем мечтали миллионы геймеров, по множеству причин предпочитающих встроенную графику, а не дискретные решения. Новейшие мобильные процессоры Intel на базе Meteor Lake принесли значительный рост производительности интегрированного видеоядра.

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Речь идёт о топовых моделях, представленных линейкой Core Ultra 100-й серии. Размещенный в них графический процессор Arc, построен на архитектуре Xe-LPG, являющийся энергоэффективной вариацией десктопной Xe-HPG.

Данный GPU содержит 128 вычислительных процессоров Xe Vector Engine, объединенных в 8 ядер Xe. Подобная конфигурация соответствует той, что используется в графических ускорителях Intel Arc A380.





Последние тесты готовящегося к выходу ноутбука MSI Prestige 16 AI с 16-ядерным 22-поточным Core 7 Ultra 155H показали, что по производительности встроенная графика Arc практически равна GeForce GTX 1060, до недавнего времени самой популярной игровой видеокарты в мире, и опережает GeForce GTX 970.

В бенчмарке Geekbench OpenCL Arc Graphics набрала 27249 баллов, а GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 970 25983 и 28340 баллов соответственно.

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Впрочем, это не предел, так как Core 7 Ultra 155H имеет TDP всего в 28 Вт. Более мощный во всех смыслах Core 9 185H, обладающий расширенным теплопакетом, в теории должен обеспечить еще большую производительность.