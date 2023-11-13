Купертиновцы сделали шаг навстречу пользователям

Свершилось то, о чем мечтали миллиарды пользователей продукции компании Apple. Под давлением принятого в Евросоюзе антимонопольного закона (DMA) компания уже в следующем году сделает возможной установку приложений не только из AppStore.

Новые нормы призваны ограничить всё более растущие полномочия крупнейших техногигантов. Несмотря на упорное сопротивление со стороны Apple и Google, инициатива всё же дошла до полноценной реализации, и уже в следующем году все владельцы iPhone смогут загружать и устанавливать сторонние приложения.

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Данная возможность должна появиться в одном из обновлений iOS, вероятно в версии 17.2 или 17.3. Apple заявляет, что продолжит осуществлять контроль за безопасностью, чтобы защитить пользователей от действий злоумышленников.

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К сожалению, принятый закон будет иметь силу только на территории Евросоюза. Хотя существует вероятность работы европейских версий смартфонов и в других регионах. В любом случае, вряд ли это упростит установку приложений подсанкционных банков, поскольку ПО должно быть подписано сертификатом разработчика, который выдает Apple.