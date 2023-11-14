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Компания AMD на всех парах готовится к выходу новейших процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 5, которые, вероятно, появятся уже в первой половине следующего года.
По официальным данным, линейка будет представлена стандартными моделями с ядрами Zen 5, версиями с Zen 5с и игровыми решениями с 3D-кэшем. Предполагается, что новинки будут построены с применением 3 нм и 4 нм техпроцесса.
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Согласно информации, полученной с портала LinkedIn, Nirvana станет кодовым наименованием архитектуры Zen5, в то время, как Zen5c будет называться Prometheus.
Учитывая то, что спецификации будущих мобильных процессоров Phoenix 2 предполагают наличие ядер обоих типов, можно ожидать реализацию подобного и в десктопных CPU.
По предварительным данным, AMD может воспользоваться услугами компанией Samsung по производству чипов на базе 4 нм технологии 4LPP.
Предыдущий опыт совместной кооперации обеих компаний отразился интеграцией GPU на базе RDNA в SoC Exynos. Правда, процессоров это скорее всего не коснется, так как в отчетах AMD одновременно фигурируют 3 и 4 нм техпроцессы TSMC.