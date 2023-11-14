Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Стали известны кодовые имена архитектур AMD Zen следующих поколений
Их выбор был вдохновлен мифологией

реклама

Компания AMD на всех парах готовится к выходу новейших процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 5, которые, вероятно, появятся уже в первой половине следующего года.

По официальным данным, линейка будет представлена стандартными моделями с ядрами Zen 5, версиями с Zen 5с и игровыми решениями с 3D-кэшем. Предполагается, что новинки будут построены с применением 3 нм и 4 нм техпроцесса.

реклама

Согласно информации, полученной с портала LinkedIn, Nirvana станет кодовым наименованием архитектуры Zen5, в то время, как Zen5c будет называться Prometheus.

Учитывая то, что спецификации будущих мобильных процессоров Phoenix 2 предполагают наличие ядер обоих типов, можно ожидать реализацию подобного и в десктопных CPU.

По предварительным данным, AMD может воспользоваться услугами компанией Samsung по производству чипов на базе 4 нм технологии 4LPP.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

Предыдущий опыт совместной кооперации обеих компаний отразился интеграцией GPU на базе RDNA в SoC Exynos. Правда, процессоров это скорее всего не коснется, так как в отчетах AMD одновременно фигурируют 3 и 4 нм техпроцессы TSMC.

#amd #samsung #tsmc #ryzen #3d v-cache #zen 5 #техпроцесс #zen 5c #nirvana #prometheus
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung раскрыла график обновления до One UI 6 и Android 14 для более чем 30 устройств
Samsung Galaxy S24 Plus получит больше оперативной памяти и улучшенный экран
Samsung Galaxy xCover7 станет следующим защищенным смартфоном Samsung в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
11
Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
1
Инсайдер из Rockstar Games вновь раскрыл некоторые подробности из геймплея GTA 6
3
Самым популярным сериалом октября стал российский проект "Жизнь по вызову" с Прилучным
2
В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
5
Бьюти-модель Айтана Лопес, соданная искусственным интеллектом, заработала 4000 долларов
13
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
7
Сформирован топ лучших игровых видеокарт в диапазоне от 5 до 17 тысяч рублей
11
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
5
В Еврейской автономной области начнутся работы по добыче железистых кварцитов
+
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
4
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
6
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
2
Началось массовое удаление адблоков после введения новой политики YouTube
1
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2
Во Вселенной обнаружен крошечный двойник Млечного пути, который противоречит законам физики
2
Бюджетную GeForce GTX 1650 проверили в 60-ти современных ААА-играх — пора задуматься об апгрейде
7
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
Grand Theft Auto VI может получить другое название
1
Аналитики спрогнозировали сроки запуска BTC ETF
+

Популярные статьи

Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
83
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
6
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
20
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
16
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
1
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
34
О выборе Европой боевого самолета нового поколения
7
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
28

Сейчас обсуждают

Олег Тимофеев
09:58
Умельцев пока не видно нигде.
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
Izi Free
09:57
Я покупаю для себя только амд первая карта была Gtx 1050 msi 2 gb потом rx 5600 xt а сейчас играю на rx 6750 xt 2к на масималках в полне хватает для меня нормальная про зводительность за свою цен...
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Максим Бардин
09:56
Сравнил) Если бы 13700 стоил бы как 12400 я бы тоже его взял) А так, чем тебе 12400 не угодил? По сути 12 и 14 поколение это одно и тоже, просто циферки другие, так что там Р-ядра везде одинаково мощ...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
Максим Бардин
09:55
Да нет, лично мне очень даже нравится, если игра нормально оптимизирована, то всегда включаю рейтрейсинг на своей 3070, картинка выглядит всегда намного сочнее
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
nukemall
09:54
Там уже нет, лопатки турбин делают в Снежном, это в ДНР восточнее Донецка. Какое-то время шёл тайный обмен лопаток и прочей российской комплектухи на готовые двигатели, но, понятно, скоро два года как...
WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
Love You
09:54
Джили кулрэй Макс комплектации в Китае дешевле стоит.
Флагманская видеокарта ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX Platinum в Китае стоит более 8 200 долларов
Anakeen
09:48
Здается мне, что проблема кроется кораздо глубже. Неспроста автор столько раз употребил слово пердолинг.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
kib@rg
09:45
А нам то что с этого? В России нет рекламы на ютубе, т.к. они на нас санкции наложили и рекламу больше не показывают :) Вместо покупки премиум подписки, другие страны просто могут смотреть ютуб через...
YouTube: подписка Premium не даёт гарантий о полном отключении рекламы
Артём Николаев
09:43
Хамас уже слили, арабской весны не случилось, евреи перебили десяток тысяч человек под очередное беззубое выражение нот протеста и публикации видео с угрозами от соседних арабских стран. Цахал оттяпал...
Разведка РФ: США, Германия и Великобритания не допустят мирных переговоров по Сектору Газа
От LoL до KeK один шаг
09:39
Тут не столько интел, сколько разные партнёры подсуетились. Глянь какой зоопарк:
Моддер запустил процессор Coffee Lake в материнской плате Kaby Lake/Skylake
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем