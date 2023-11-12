Линейного масштабирования производительности не наблюдается

С давних пор считалось, что залогом высокого FPS в играх не в последнюю очередь является наличие в системе оперативной памяти с как можно более высокой частотой. Действительно, с ростом количества мегагерц пропускная способность ОЗУ растет, позволяя прокачивать больше данных в единицу времени.

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Однако, в случае игровой нагрузки данное преимущество практически сводится на нет, поскольку оно растворяется во океане зависимостей частоты кадров от прочих параметров системы. Свежие тесты наглядно демонстрируют отсутствие значительного преимущества высокочастотных модулей DDR5-6000 над базовыми DDR5-4800.





Максимальное выявленное отклонение, достигшее 10,5%, было зафиксировано в Witcher 3. При этом в Dying Light 2 и GTA V результаты были практически идентичны. Полученный по итогу cреднеарифметический показатель в 6,75%, очевидно, доказывает отсутствие необходимости в обязательном оснащении игрового ПК ОЗУ с повышенной частотой, если при этом значительно возрастает общая стоимость сборки.

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Однако, прирост FPS по мере увеличения скорости RAM все же в некоторой степени ступенчатый. А именно, во многих проектах при переходе от DDR5-4800 к DDR5-5200 появляется более значительный буст, чем при дальнейшем росте частоты. Учитывая то, что разница в цене между стандартами DDR5-5200 и DDR5-4800 довольно незначительна, геймерам логичнее делать выбор в пользу первого.