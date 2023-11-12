И это не вина пользователей видеокарт

Эпопея с оплавленными коннекторами 12VHPWR на GeForce RTX 4090, начавшая с момента их выпуска, продолжается и по сей день. По словам зарубежного мастера по ремонту видеокарт и по совместительству блогера NorthridgeFix, ему каждый месяц приходится восстанавливать работоспособность около сотни флагманских графических ускорителей с неисправными разъемами питания.

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"К нам приходит от 20 до 25 видеокарт в неделю", — заявил NorthridgeFix в своем видеоблоге. Ему даже пришлось приобрести маску-респиратор и установить систему очистки воздуха, чтобы снизить уровень воздействия вредных веществ на организм, выделяемых в процессе ремонта.

"Мы получаем так много дефектных GeForce RTX 4090, что я приобрел маску, чтобы не ощущать запах гари с разъемов. Постоянно все пахнет горелым. Находиться в атмосфере обгоревших разъемов на постоянной основе вредно для здоровья", — говорит ремонтник.

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Ранее NVIDIA утверждала, что все проблемы вызваны исключительно с неумением пользователей вставлять разъем питания 12VHPWR до конца. Однако, позже PCI-SIG выпустила обновление в лице 12V-2x6, фактически, признав ошибочность первоначальной спецификации. "Можно с уверенностью сказать, что расплавление разъемов на GeForce RTX 4090 не связано с человеческим фактором", — сказал мастер.