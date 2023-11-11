Один из способов повысить фреймрейт в бюджетных и не только конфигурациях

Одной из абсолютных и непреклонных аксиом при построении игрового ПК является необходимость использования четного количества планок памяти для задействования двухканального режима работы ОЗУ. Даже если бюджет сборки существенно ограничен, рекомендуется набирать целевой объем RAM двумя модулями, если в ближайшем будущем апгрейд не планируется.

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Прирост производительности от двухканала особенно проглядывается в требовательных играх, по полной использующих все ресурсы ПК.

Последние тесты в современных ААА-проектах это наглядно демонстрируют. Так, в Hogwarts Legacy преимущество достигает ощутимые 24%, в Marvel's Spider-Man Remastered внушительные 44%, а в Forza Horizon 5 впечатляющие 54%.

Причем заметное увеличение количества FPS можно заметить не только при использовании топовых комплектующих, но в бюджетных конфигурациях, поскольку вышеуказанные результаты были получены на системе с Core i3-13100 и MSI B760M BOMBER WIFI.

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В общем, как можно убедиться, двухканальный режим — это не фикция, а реальный способ повысить производительность игрового ПК.