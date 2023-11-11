Пользователи интуитивно выбирают лучшее

Корпорация Intel продолжает лидировать на процессорном рынке, выпуская передовые высокопроизводительные решения. Ранее многие пытались сместить короля с трона, но данные действия были заранее обречены на провал ввиду значительного превосходства "синего лагеря" над конкурентами в технологическом аспекте.

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С уходом конкурентов в 90-х доля Intel начала приближаться к 100%, так что ей потребовалось, фактически, создать себе оппонента который будет отвлекать антимонопольную службу от чрезмерного внимания к своей персоне. В качестве своеобразного конкурента выступила компания AMD, до этого "клепавшая" разномастные копии процессоров от Intel. Оба вендора подписали соглашение о передаче друг другу значимых наработок в сфере создания CPU, чтобы идти примерно в ногу друг с другом, создавая видимость соперничества.

Казалось бы, у AMD появились все козыри в руках, и можно начинать со скоростью света обгонять "синих". Однако, как показало время, за последние 30 лет "красные" так и не смогли показать сколь-либо существенный результат в деле отжима рыночной доли. Единственным проблеском был выход Athlon 64 в первой половине нулевых, но с появлением линейки Core 2 всё преимущество AMD мгновенно испарилось.







Второй шанс AMD получила в 2017 году, когда мир увидел первый за долгое время полноценный "камень" от данной компании. Процессоры Ryzen действительно смогли противостоять некоторым моделям Intel Core, в основном начального и среднего уровня. Доля AMD начала медленно расти, достигнув примерно 20% к 2020 году. Фанаты марки с трепетом встретили данное событие, считая, что Intel уже можно хоронить.

Однако последние статистические данные от Mercury Research говорят об обратном. За последние три года AMD так и не смогла занять даже четверти рынка. Не помогли ей ни долгая поддержка платформы AM4, ни выход перспективной AM5. Подавляющее большинство пользователей ПК, как и ранее, отдают предпочтение проверенным решениям от "синего лагеря".

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И их можно понять, ведь сборки на базе Intel отличаются повышенной стабильностью и безотказностью в работе. В то время, как AMD предпочитают за чуть более выгодное соотношение цены и производительности, преимущественно в многопоточной нагрузке, платя за это пониженной скоростью работы в в общесистемных задачах, а также низкой ликвидностью на вторичном рынке.