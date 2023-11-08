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Южно-корейская компания Attic Electronics представила портативный ручной кулер, созданный на базе вентиляторов от австрийской Noctua. Новинка позиционируется в качестве эффективного решения для охлаждения пользователей ПК в жаркую погоду.
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Кулер включает в себя ручку с вмонтированной в нее электронной платой управления, на которую, в том числе, возложена функция регулировки оборотов. Также на устройстве присутствуют кнопка включения, порт USB-C и индикатор уровня заряда.
Какое оборудование применялось для создания корпуса кулера не указано, но, по всей видимости, он был напечатан на 3D-принтере. Известно, что в качестве покрытия использовалась быстросохнущая аэрозольная краска Tamiya TS-69, подходящая по оттенку к знаменитому коричневый цвету.
По заявлению Attic Electronics, они выбрали вентиляторы Noctua в качестве основы из-за их выдающихся характеристик, включая низкий уровень шума, хороший воздушный поток, долговечность и привлекательный внешний вид.