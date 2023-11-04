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Razg0n
Высокопроизводительная многофункциональная файловая система Bcachefs оказалась медленнее Btrfs
Исходя из результатов первых тестов

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В отличие от Windows операционная система Linux предлагает широчайший выбор файловых систем на любой вкус. Эталоном производительности среди них по праву считается XFS, разработанная IBM. К сожалению, данная ФС не обладает всеми современными возможностями, например она не поддерживает прозрачное сжатие данных.

Десять лет назад была принята попытка создать файловую систему, которая бы отвечала требованиям времени, и при этом по скорости работы могла бы на равных конкурировать с самым быстрыми решениями. Упорный труд в координации с сообществом Open Source привел к написанию Bcachefs, по задумке авторов не уступающей по производительности XFS и предлагающей расширенный функционал, присутствующий в ZFS и Btrfs.

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На днях стало известно о включении Bcachefs в состав будущего выпуска ядра Linux 6.7. Это побудило портал Phoronix провести тестирование инновационной файловой системы, которая скоро будет из коробки поддерживаться основными дистрибутивами Linux.

После прогона многочисленных бенчмарков, имитирующих нагрузки различного характера, выяснилось, что в абсолютном большинстве тестов Bcachefs уступает наиболее распространенным в свободной ОС файловым системам. В том числе и Btrfs, которая никогда не славилась повышенными скоростными характеристиками.

Так, по скорости случайной записи Bcachefs примерно в 35 раз уступила XFS. Даже Btrfs оказалась в два раза быстрее первой. А в тесте случайного чтения свободный аналог ZFS обошел Bcachefs более, чем на порядок. Единственном выявленным преимуществом новинки оказалась довольно высокая скорость запуска приложений, со значительным опережением Btrfs, но без демонстрации превосходства над XFS.

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Таким образом, проведенное исследование выявило полную несостоятельность идеи использования Bcachefs в качестве основы для построения высокопроизводительных систем. Так что её создателям есть над чем поработать.

#linux #bcachefs #файловая система
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