Благодаря применению передовых технологий

Опубликованный на прошлой неделе финансовый отчет компании Seagate Technology указывает на то, что к началу следующего года компания планирует нарастить производство разработанных ею жестких дисков, емкостью 32 ТБ, построенных с применением технологии термомагнитной записи (HAMR). А через два года вендор рассчитывает начать выпуск 40-терабайтных HDD.

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В Seagate считают, что ее жесткие диски на базе HAMR продолжат создаваться в 3,5" формате и сохранят конфигурацию из 10 пластин, заполненных гелием. Они также будут оснащаться обновленными лазерными записывающими головками и прочими возможностями.

Исполнительный директор компании, Дэйв Мосли, заявляет, что они не только следуют намеченной дорожной карте и ожидают начала агрессивного наращивания объемов выпуска продукции, поскольку первые клиенты, распробовавшие HDD на основе HAMR, отзываются о них в положительном ключе.

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Seagate не отстает от своих конкурентов по показателям емкости жестких дисков и плотности размещения данных, а внедрение передовых технологий позволяет ей получать конкурентное преимущество, особенно на фоне повышенного спроса в сегменте облачных сервисов.