Даже ярые поклонники бренда не готовы обновляться ежегодно

Согласно отчету компании Apple за 2023 финансовый год продажи настольных и портативных компьютеров в четвертом квартале обвалились до 29,357 млрд долларов, что на 34% меньше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Хотя конец 2022 выдался самым успешным для Mac за всю историю, впоследствии показатели начали падать, причем четыре квартала подряд. Заработать купертиновцы смогли в первую очередь на ноутбуках MacBook Pro, основанных на SoC Apple M1 Pro и M1 Max, а также на мини-ПК Mac Studio.

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На встрече с финансовыми аналитиками и инвесторами генеральный директор компании, Тим Кук, объяснил снижение цифр изменениями рыночных условий, а также перебоями в поставках и затяжным периодом восстановления спроса.

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Однако, существует мнение, что на самом деле падение продаж было вызвано довольно несущественной разницей в производительности между чипами Apple M2 и Apple M1. Те, кто хотели заполучить компьютер на процессоре от Apple, сделали это, и не стали переходить на следующее поколение. Сама компания признала, что половиной покупателей являются новые пользователи Mac.