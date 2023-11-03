ПК-гейминг становится еще более элитным

На днях стало известно о том, что мощнейшая игровая видеокарта GeForce RTX 4090 с 17 октября не будет поставляться в Китай. Оказалось, что данный запрет также действует на страны СНГ и Ближнего Востока.

Ритейлеры Поднебесной уже рапортуют о двукратном повышении стоимости флагманского графического ускорителя (с среднем до 26000 юаней или 330 тысяч рублей). При этом ассортимент доступных моделей стремительно сужается.

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Спустя некоторое время после "часа икс" ожидается рост цен на GeForce RTX 4090 и в отечественных сетях. По прогнозам минимальная накрутка в начале может составить примерно 10-15%, но не исключен тренд на дальнейшее повышение. Исчерпание доступных запасов может орикошетить на младшие GeForce RTX 4080, 4070 и аналоги от AMD.

С августа стоимость GeForce RTX 4090 уже взлетела на треть, а в новых условиях коэффициент может достичь полутора и даже двукратной величины. Если же добавить сюда возрождение майнинговой лихорадки, вызванной ростом Биткоина, то ценники в 500 и более тысяч рублей на топовые GPU могут стать вполне обычным делом.

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Поэтому, вероятно, стоит поторопиться с покупкой желаемой модели. Тем более, неизвестно, будут ли у нас вообще предлагаться GeForce RTX 5000.