Новейшие GPU от AMD прекрасно проявляют себя в современных играх

Передовые шедевры мирового игропрома встречаются не так уж и часто. В своё время легендарный Crysis в одночасье отыквил абсолютное большинство видеокарт тех лет, ознаменовав полный переход индустрии на прогрессивный DirectX 10. Глобальных подвижек с той поры индустрия не видела вплоть до конца 2023 года.

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Ворвавшийся с двух ног Alan Wake 2 показал всем, каким должен быть некст-ген, благодаря превосходной визуализации игрового мира с задействованием возможностей DirectX 12 Ultimate. К сожалению, не все геймеры оказались готовы к подобному.

Среди них отсутствуют владельцы Radeon RX 7600, которая в сегменте ПК является наиболее доступной представительницей прогрессивной архитектуры RDNA3. Последние тесты показывают, что данная видеокарта способна демонстрировать поистине выдающиеся результаты в современных играх.

В наиболее требовательной к графической подсистеме игре Alan Wake 2 в разрешении 4K Radeon RX 7600 отрисовывает чуть больше 50 кадров в секунду при задействовании технологии FSR, настроенной на режим ультрапроизводительность, и включении AMD Fluid Motion Frames, аналога NVIDIA Frame Generation.

При снижении разрешения до 1080p становится доступной активация трассировки лучей и пути без катастрофического падения фреймрейта, разумеется с FSR Ultra Performance. На таких настройках Radeon RX 7600 все еще способна выдавать около 30 FPS.

Выходит, что новейшие графические ускорители AMD 7000-й серии отлично подготовлены к выходу актуальных игровых проектов класса ААА. Полный набор современных функций позволяет им без проблем справляться с самыми тяжелыми графонистыми играми, активно применяющими новые API.

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На этом фоне Radeon не только практически не уступают решениям от NVIDIA, но зачастую даже превосходят их, благодаря перевесу по чистой производительности GPU, дополнительно раскрывающейся в будущем.