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Передовые шедевры мирового игропрома встречаются не так уж и часто. В своё время легендарный Crysis в одночасье отыквил абсолютное большинство видеокарт тех лет, ознаменовав полный переход индустрии на прогрессивный DirectX 10. Глобальных подвижек с той поры индустрия не видела вплоть до конца 2023 года.
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Ворвавшийся с двух ног Alan Wake 2 показал всем, каким должен быть некст-ген, благодаря превосходной визуализации игрового мира с задействованием возможностей DirectX 12 Ultimate. К сожалению, не все геймеры оказались готовы к подобному.
Среди них отсутствуют владельцы Radeon RX 7600, которая в сегменте ПК является наиболее доступной представительницей прогрессивной архитектуры RDNA3. Последние тесты показывают, что данная видеокарта способна демонстрировать поистине выдающиеся результаты в современных играх.
В наиболее требовательной к графической подсистеме игре Alan Wake 2 в разрешении 4K Radeon RX 7600 отрисовывает чуть больше 50 кадров в секунду при задействовании технологии FSR, настроенной на режим ультрапроизводительность, и включении AMD Fluid Motion Frames, аналога NVIDIA Frame Generation.
При снижении разрешения до 1080p становится доступной активация трассировки лучей и пути без катастрофического падения фреймрейта, разумеется с FSR Ultra Performance. На таких настройках Radeon RX 7600 все еще способна выдавать около 30 FPS.
Выходит, что новейшие графические ускорители AMD 7000-й серии отлично подготовлены к выходу актуальных игровых проектов класса ААА. Полный набор современных функций позволяет им без проблем справляться с самыми тяжелыми графонистыми играми, активно применяющими новые API.
На этом фоне Radeon не только практически не уступают решениям от NVIDIA, но зачастую даже превосходят их, благодаря перевесу по чистой производительности GPU, дополнительно раскрывающейся в будущем.