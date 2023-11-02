Спустя почти 5 лет после выхода последнего GPU на архитектуре GCN 5.0

Компания AMD, имеющая дурную славу на поприще написания качественных драйверов для своих видеокарт, в очередной раз доказала, что ей ничего не стоит бросить поддержку актуального железа собственного производства.

Нечто подобное мы могли наблюдать в случае с Radeon R9 Fury / X и Nano, когда в 2021 году был прекращен выпуск новых версий ПО для них. Парадоксально, но вышедшие ранее GeForce 900-й серии от жадной NVIDIA до сих пор включаются в список поддерживаемых GPU, наравне с GeForce RTX 4000.

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На сей раз добрая AMD решила прекратить распыление усилий на актуализацию кода для видеокарт семейства Polaris (GFX8) и Vega (GFX9) в драйвере для ОС Linux. Отныне, начиная с версии под наименованием AMDVLK 2023.Q4.1, внимание программистов Radeon Technologies Group сосредоточится исключительно на различных вариациях архитектуры RDNA.

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Данная мера вынудила RedHat, Valve и другие компании объединиться в стремлении какое-то время продолжить поддержку GPU на базе GCN 4.0-5.0 в альтернативном драйвере RADV. Возможно, на долго их не хватит, так что линуксоидам, по какой-то причине симпатизирующим "красному лагерю", по всей видимости стоит подготовится к апгрейду своих ПК.