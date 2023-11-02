Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
AMD прекратила поддержку Radeon RX 400 / 500, RX Vega и Radeon VII в новом драйвере для Linux
Спустя почти 5 лет после выхода последнего GPU на архитектуре GCN 5.0

реклама

Компания AMD, имеющая дурную славу на поприще написания качественных драйверов для своих видеокарт, в очередной раз доказала, что ей ничего не стоит бросить поддержку актуального железа собственного производства.

Нечто подобное мы могли наблюдать в случае с Radeon R9 Fury / X и Nano, когда в 2021 году был прекращен выпуск новых версий ПО для них. Парадоксально, но вышедшие ранее GeForce 900-й серии от жадной NVIDIA до сих пор включаются в список поддерживаемых GPU, наравне с GeForce RTX 4000.

реклама

На сей раз добрая AMD решила прекратить распыление усилий на актуализацию кода для видеокарт семейства Polaris (GFX8) и Vega (GFX9) в драйвере для ОС Linux. Отныне, начиная с версии под наименованием AMDVLK 2023.Q4.1, внимание программистов Radeon Technologies Group сосредоточится исключительно на различных вариациях архитектуры RDNA.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Данная мера вынудила RedHat, Valve и другие компании объединиться в стремлении какое-то время продолжить поддержку GPU на базе GCN 4.0-5.0 в альтернативном драйвере RADV. Возможно, на долго их не хватит, так что линуксоидам, по какой-то причине симпатизирующим "красному лагерю", по всей видимости стоит подготовится к апгрейду своих ПК.

#amd #radeon #vega #polaris #radeon vii #gcn #gcn 5.0
Источник: phoronix.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вице-президент AMD: высокие температуры процессоров сохранятся и вероятно ухудшатся в будущем
Представлены процессоры Ryzen 5 7545U и Ryzen 3 7440U с ядрами Zen4c
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
23
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
57
Появилась визуализация советской разработки для запуска на подводных крыльях космического шаттла
20
Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
1
Первый российский широкофюзеляжный дальномагистральный самолёт Ил-96-400М поднялся в воздух
20
Первый тест Intel Core i7-14700HX — 20-ядерная конфигурация и частота до 5,5 ГГц
+
Экс-советник Кучмы: политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине
+
Tesla случайно продемонстрировала способность пикапа Cybertruck ездить боком
3
Qualcomm представила первые тесты Snapdragon X Elite против Intel, AMD и Apple
3
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
9
Казахстан распродает советские истребители, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-24 за 3,9 млн долларов
3
На Core i9-14900K установили боксовый кулер от Celeron для оценки влияния на FPS в играх
5
OLED-телевизоры LG обеспечивают наилучшее качество изображения среди всех телевизионных технологий
4
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
37
Российская армия усиливает свои позиции на Украине: анализ польских обозревателей
+
Браузер Chrome на iOS позволяет перенести адресную панель вниз
2
В драйверах NVIDIA появилась опция для задач с интенсивной нагрузкой на видеопамять
+
Современный российский лайнер Ил-96-400М совершил первый полёт
+
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
+
ЧВК Вагнер начнёт набор сотрудников с 3 ноября
+

Популярные статьи

"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
5
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
30
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
108
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
О космических аппаратах серии «Пионер»: стальные пионеры герои по-американски
4
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
17
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
11
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
15
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
17
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15

Сейчас обсуждают

Артём Персиков
23:09
Линейку А это не спасет Она всегда была и будет оставаться худшими "бюджетными" телефонами
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году
Родион Вестов
23:03
Не испытания, этой ракете 50 лет, а проверочные пуски. Просто запустили старушку, а она уже сгнила. Это и есть атомный арсенал США.
deBridge запустил решение IaaS для межсетевой связи между Ethereum и Solana
Гвоздь
22:49
Да вы что не узнали, это же Шеша. А дело было так: Шешан начал гонятся за Трусикёром. Бедолага нацист Трусикер сначала обделалася, а затем начал метаться от неминуемого наказания Шеши. В итоге гавню...
Глава Дагестана прокомментировал фото с искавшим израильтян в двигателе самолёта участником беспорядков в аэропорту Махачкалы
glavhyilo
22:48
как у нас в школе на уроке в 90-х было,канистру с пивом под партой поставим и туда трубочки со всего класса протянуты.Как щас помню,так этого отключаем,он уже пьяный.
В ВС ВСУ пожаловались на то, что ПВО не хватает на всю Украину
Cyborg39rus
22:47
Всем миром дают вооружение и ещё выёбываются - ну да ну да. Без помощи вас бы растащили за 2 дня + если бы хотели и так бы растащили, просто с миллиоными потерями ваших хохло детей и баб(который нахуй...
Глава СНБО Украины Данилов верит в то, что Россия «не способна» победить Украину военным путём
Spike Rus
22:43
Стоп-стоп, я чего то недопонял. В ЧВК Вагина же входили и зэки с долгосрочными контрактами. Выходит что теперь эти эксзэки в госструктурах вроде росгвардии? Однако 😮
Картаполов: ЧВК «Вагнер» сегодня не существует ни формально, ни физически
Alex-IT
22:39
Спасибо за пожелания, останется надеяться, что их уже списали за ненадобностью.
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
Spike Rus
22:38
Ну Дмитрий "звонкий стакан" Медведев новая же Ванга. Видимо как накинет стаканчик-другой вискаря сразу режим ясновидение включается.
Медведев: Польша может вступить в прямой конфликт с Россией и Белоруссией
Alex-IT
22:38
Это точно, Америка постоянно воюет, но всегда на чужой территории...
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
Alex-IT
22:36
Я обычно новые выбираю, от 3-4 тысяч, по старым ценам. Сейчас от 5-7 уже нужно смотреть, желательно с 4 вертушками в комплекте сразу.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем