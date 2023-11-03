Потенциал продолжает раскрываться

Корпорация Intel продолжает стремительно завоёвывать рынок графических ускорителей. Несмотря на то, что на старте видеокарты Arc имели некоторые проблемы с демонстрируемыми ими показателями в играх, на сегодняшний день они не только вполне конкурентоспособны, но и значительно опережают решения от AMD и NVIDIA по показателю FPS / рубль во множестве тайтлов.

реклама

При этом компания не сидит на месте и продолжает допиливать драйвера, которые с каждым разом приносят всё больший прирост скорости. Свежая версия под номером 31.0.101.4952 также порадует владельцев Intel Arc, поскольку приносит с собой огромной прирост производительности в широком списке проектов.

К примеру, в популярной Euro Truck Simulator 2 частота кадров выросла на внушительные 27%. В Call of Duty: Infinite Warfare прибавка немного скромнее, 20%, но это больше, чем можно получить при стандартном разгоне видеокарты. Однако эти достижения меркнут на фоне прироста в Halo: The Master Chief Collection — в данной игре новый драйвер увеличил FPS на впечатляющие 750%.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее считалось, что именно видеокарты от AMD со временем раскрывают свой потенциал, позволяя пользоваться ими долгие годы. Но теперь тенденция сместилась в сторону "синего лагеря", как и соотношение цена / производительность.