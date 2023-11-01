Производительность упала незначительно

Ходит мнение, что для использования высокопроизводительных процессоров в системном блоке обязательном порядке требуется монтаж системы жидкостного охлаждения с как минимум 360-мм радиатором, а еще лучше сразу устанавливать девятисекционные MO-RA3.

реклама

К сожалению, всё это требует колоссальных финансовых затрат. Если же все деньги ушли на основные комплектующие, а на охлаждение ничего не осталось, то временно можно воспользоваться бюджетными решениями.

Недавнее тестирование показало, что простой алюминиевый кулер, идущий в комплекте с процессорами Celeron, вполне способен немного сбить температуру такого монстра, как Core i7-14900K, чтобы он всё еще мог демонстрировать неплохие показатели в играх.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Так, в Cyberpunk 2077 средняя и минимальная частота кадров просела не более, чем на 20%. Конечно, температура CPU достигла отметки в 100 °C, но, благодаря современной технологии троттлинга, дальнейшее ее повышение было своевременно предотвращено. Разумеется, на постоянной основе пользоваться боксовым кулером не рекомендуется, поскольку от термоэлектрической деградации кристалл не застрахован.