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Несмотря на то, что операционная система Windows 11 ориентирована на пользователей, которые идут в ногу со временем, в ней все еще не хватает множества функций, которые давно присутствуют в других ОС. Однако в Microsoft продолжают неустанно трудиться над тем, чтобы сделать свой продукт еще удобнее для использования.
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Например, недавно вышло обновление KB5031455, принесшее с собой поддержку распространенных в GNU/Linux архивов в формате TAR, а также их сжатых версий. Таким образом, теперь Windows 11 может "из коробки" работать с архивами .rar, .7z, .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, . tbz2, .tzst, .txz.
Реализация данного новшества стала возможной благодаря применению открытой, активной развивающейся, библиотеки libarchive. Обновление KB5031455 не является обязательным, поэтому его требуется устанавливать вручную. Если тестирование пройдет гладко, то KB5031455 войдет в один из следующих пакетов накопительных обновлений, выход которых запланирован на ноябрь.