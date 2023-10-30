Open Source на службе у пропиетарщиков

Несмотря на то, что операционная система Windows 11 ориентирована на пользователей, которые идут в ногу со временем, в ней все еще не хватает множества функций, которые давно присутствуют в других ОС. Однако в Microsoft продолжают неустанно трудиться над тем, чтобы сделать свой продукт еще удобнее для использования.

реклама

Например, недавно вышло обновление KB5031455, принесшее с собой поддержку распространенных в GNU/Linux архивов в формате TAR, а также их сжатых версий. Таким образом, теперь Windows 11 может "из коробки" работать с архивами .rar, .7z, .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, . tbz2, .tzst, .txz.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Реализация данного новшества стала возможной благодаря применению открытой, активной развивающейся, библиотеки libarchive. Обновление KB5031455 не является обязательным, поэтому его требуется устанавливать вручную. Если тестирование пройдет гладко, то KB5031455 войдет в один из следующих пакетов накопительных обновлений, выход которых запланирован на ноябрь.