Китайцы превращаются в премиум

Непростая экономическая обстановка, связанная с санкционным давлением на РФ, может привести к повышению стоимости автомобилей. Об этом сообщили представители крупных отечественных автодилеров.

Так, по словам гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, рассчитывать на снижение цен в связи с падением курса доллара не приходится, поскольку рынок существенно изменился относительно того, что можно было наблюдать несколькими годами ранее. Особенности ведения бизнеса в текущих условиях таковы, что нам приходится закладывать все риски в стоимость авто.

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Представитель маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, обратила внимание на факторы, приводящие к росту цен. Существенная часть приходится на логистические издержки, а также на различные налоги с сборы. Кроме того в настоящий момент наблюдается некоторый дефицит транспортных средств на фоне повышенного спроса. В совокупности с инфляцией это может отразазиться повышением цен на 20-30% до конца года.

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Независимые эксперты подтверждают развитие данных тенденций на рынке и советуют поторопиться с покупкой. В августе средняя цена нового автомобиля преодолела отметку в 3 млн рублей, и не исключается вероятность прохождения 4-миллионного рубежа уже в ближайшее время.