Как говорится, "из грязи в князи"

Привычный рендеринг сцен в трехмерных играх постепенно начинает заменяться более совершенным, всё больше задействующим фишки новых версий DirectX 12. Текущая стадия модернизации графического конвейера включает в себя внедрение так называемых сетчатых шейдеров.

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Группирование вершин и примитивов с последующей их параллельной обработкой значительно ускоряет предварительную обработку геометрии перед этапом растеризации, позволяя применять в сценах более сложные геометрические модели.

Ранее разработчики избегали активной реализации данной технологии в своих проектах, поскольку ПК пользователей в массе своей не были готовы к подобным инновациям. Однако теперь всё большее количество игр начинает в полной мере осваивать современный DirectX. В их число вошла и свежевышедшая Alan Wake 2.

Последние тесты показывают, что устаревшие топовые графические процессоры, не обладающие аппаратными возможностями обработки сетчатых шейдеров, начинают значительно проигрывать даже бюджетным моделям, имеющим полную поддержку DirectX 12 Ultimate (12.2).

К примеру, Radeon RX 6400, которая в привычных условиях вдвое уступает GeForce GTX 1080 Ti, в вышеупомянутой Alan Wake 2 уже обходит "старушку" более, чем на 70%, потребляя при этом в четыре раза меньше электроэнергии.

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Таким образом, в настоящий момент мы можем наблюдать массовый переход к новой эре графики в играх. Предыдущий период, начавшийся с GeForce 8800 GTX и DirectX 10, завершился с выходом GeForce RTX и DirectX 12 Ultimate. А значит пора избавляться от утратившего актуальность железа и можно переходить на более современные видеокарты.