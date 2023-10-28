Полезность беспозвоночных членистоногих доказана лабораторными испытаниями

Отечественная пищевая промышленность славится передовыми решениями, опережающими лучшие разработки Запада. Научные изыскания в этой сфере отныне позволяют наладить процесс производства муки из сверчков.

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Преимущества данного подхода неоспоримы и подтверждены исследованиями. Так в 100 граммах сверчковой муки содержится 75 грамм белка. А, как известно, белок играет важную роль в жизнедеятельности клеток организма, без него просто невозможен обмен веществ.

Кроме повышенного содержания высокомолекулярной органики, инновационная мука богата железом, которого здесь больше, чем в говяжьей печени. Нормальный уровень железа также важен, поскольку ионы последнего, содержащиеся в гемоглобине, отвечают за переноса кислорода.

В будущем из сверчковой муки планируют изготавливать такие изделия, как макароны, шоколадные конфеты, печенье и другие. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что россияне могли бы оценить мясо личинок мух, если правильно его преподнести.

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