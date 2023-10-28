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Razg0n
Radeon RX 6600 XT — лидер среди новых карт по соотношению цена / производительность
Видеокарты от AMD более выгодны

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В настоящий момент ассортимент представленных на рынке графических ускорителей довольно широк. Геймеры могут выбирать как из множества новых моделей, так и из огромного количества поддержанных вариантов.

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Зарубежные эксперты провели исследование и составили рейтинг, отражающий показатель "цена / производительность" для каждой видеокарты. Исходя из представленных данных, самыми выгодными графическими адаптерами, продающимся в магазинах, на сегодняшний день являются Radeon RX 6600 и RX 6600 XT с разрывом между друг другом в 0,064%. Ближайший конкурент из стана "зеленых', GeForce RTX 3060 Ti, отстает на 23%, а Intel Arc A750 — на 26%.

Что же касается б/у, то здесь балом безраздельно правит Radeon RX 5600 XT. Данный факт не вызывает удивления, поскольку Radeon RX 5600 XT обладает высокопроизводительным GPU от Radeon RX 5700, достаточно широкой шиной в 192-бита и 6 ГБ видеопамяти, которых пока еще хватает для большинства игровых проектов. При этом видеокарта стоит существенно меньше, чем новые модели.

Примерно на этом же уровне располагаются GeForce GTX 1660 и 1660 Super. Но они все же медленнее, и на 50% отстают от Radeon RX 5600 XT по показателю выгодности, сравниваясь с новыми картами от AMD, а также значительно обгоняя свежие модели от NVIDIA.

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А вот покупатели GeForce RTX 4090 теряют на ней больше всего. Народная GeForce RTX 3060 опережает флагмана в 3,5 раза, то есть заплатив в 6 раз больше владельцы GeForce RTX 4090 получают в среднем двукратный прирост FPS.

#amd #radeon #rx 6600 #ebay #rx 5600 xt #1660 super
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