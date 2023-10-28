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Razg0n
Раскрыты спецификации GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4070 SUPER
Чем старше графический процессор, тем меньше прирост производительности

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По сложившейся не так давно традиции спустя время NVIDIA готовит к выпуску SUPER версии своей текущей линейки видеокарт. Правда в этот раз обновление проходит мимо среднебюджетных GeForce RTX 4060 и 4060 Ti.

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Надежный индайдер Kopite7kimi поделился информацией, касательно характеристик новинок. Согласной ей, GeForce RTX 4070 SUPER получит на 22% большей CUDA-ядер относительно простой GeForce RTX 4070, 7168 против 5888. Это на 7% меньше, чем у GeForce RTX 4070 Ti.

Количество универсальных вычислительных процессоров в GeForce RTX 4070 Ti SUPER составит 8448, то есть вырастет всего на 10%, если сравнивать с GeForce RTX 4070 Ti, у которой их 7680. При этом отставание по данному показателю от GeForce RTX 4080 составляет 15%. Так что, GeForce RTX 4070 Ti SUPER скорее ближе к обычной GeForce RTX 4070 Ti, нежели к GeForce RTX 4080.

GeForce RTX 4080 SUPER в свою очередь наделили полноценной неурезанной версией GPU AD103-300, в которой размещено 10240 CUDA-ядер. Но это все же довольно скромный прирост в 5% относительно GeForce RTX 4080.

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Таким образом, наибольшую прибавку в производительности получает GeForce RTX 4070 SUPER. Если цены на неё и GeForce RTX 4070 не будут сильно отличаться, то первая может стать одним из лучший решений по соотношению FPS на рубль. Особенно, если NVIDIA расщедрится на 16 ГБ памяти GDDR6X.

#nvidia #geforce #rtx 4080 #rtx 4070 #rtx 4070 ti #cuda #rtx 4080 super #rtx 4070 super #rtx 4070 ti super
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