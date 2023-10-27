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Razg0n
В Intel не верят, что ARM сможет составить им конкуренцию на рынке ПК
Из-за фрагментации платформы, ввиду наличия множества производителей

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Ранее стало известно о планах AMD и NVIDIA начать разработку процессоров на базе архитектуры ARM. Глава Intel, Пэт Гелсингер, не увидел в этом угрозы для своей компании. На прошедшей конференции, посвященной финансовой отчетности, он заявил инвесторам, что системы на базе ARM и Windows занимают и продолжат занимать микроскопическую долю на рынке ПК, и поэтому не окажут какого-либо существенного влияния на доминирующее положение Intel. Скорее, даже, наоборот, это позволит загрузить дополнительной работой подразделение Intel Foundry Service, занимающееся производством чипов на контрактной основе.

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Хотя SoC Apple серии M и показали, что ARM может демонстрировать конкурентоспособную производительность на ПК, они не выходят за пределы яблочной экосистемы. А усилия Qualcomm в этой сфере в прошлые годы не принесли значительных результатов. Наличие множества производителей CPU на базе ARM играет не в пользу массового распространения данной архитектуры, поскольку в этом случае не обеспечивается общность и единообразие платформы. Это отталкивает пользователей, привыкших к традиционной комбинации Windows + X86.

#amd #intel #nvidia #qualcomm #windows #arm #x86
2
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Стопудов там тоже говна наготовили как и в 15том огрызке.
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Гвоздь
22:56
Да что ты родной. Ждёт крах. и как ты гений до такого додумался. Украина уже потеряла свою государственность, весь бюджет её состоит из подачек запада. Экономики своей у неё уже нет! А ты сиди жди, ...
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Зю
22:55
Всё правильно, ARM в десктопах и ноутах просто мусор. Для телефонов и планшетов пойдёт, но создавать отдельное производство под планшеты это лол. Ниша уже занята MTK и Снапами.
В Intel не верят, что ARM сможет составить им конкуренцию на рынке ПК
nonses84
22:55
Я смотрю огрызок просто делает всё для лохов за конский ценник.
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