Из-за фрагментации платформы, ввиду наличия множества производителей

Ранее стало известно о планах AMD и NVIDIA начать разработку процессоров на базе архитектуры ARM. Глава Intel, Пэт Гелсингер, не увидел в этом угрозы для своей компании. На прошедшей конференции, посвященной финансовой отчетности, он заявил инвесторам, что системы на базе ARM и Windows занимают и продолжат занимать микроскопическую долю на рынке ПК, и поэтому не окажут какого-либо существенного влияния на доминирующее положение Intel. Скорее, даже, наоборот, это позволит загрузить дополнительной работой подразделение Intel Foundry Service, занимающееся производством чипов на контрактной основе.

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Хотя SoC Apple серии M и показали, что ARM может демонстрировать конкурентоспособную производительность на ПК, они не выходят за пределы яблочной экосистемы. А усилия Qualcomm в этой сфере в прошлые годы не принесли значительных результатов. Наличие множества производителей CPU на базе ARM играет не в пользу массового распространения данной архитектуры, поскольку в этом случае не обеспечивается общность и единообразие платформы. Это отталкивает пользователей, привыкших к традиционной комбинации Windows + X86.