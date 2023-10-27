Окупаемость оборудования стремится в бесконечность

Криптовалютная зима продолжается, оказывая сильнейшее давление на майнинговую индустрию. Оценивая текущую ситуацию бывалые майнеры с многолетним стажем вынесли свой вердикт — добыча монет на видеокартах целиком и полностью себя изжила и сейчас не имеет абсолютно никакого экономического смысла.

Доходность даже самого энергоэффективного оборудования располагается практически на дне, приближаясь к полному нулю. В таких условиях окупаемость железа может исчисляться десятками лет, что, конечно, не способствует притоку новых пользователей в данный сегмент рынка.

реклама

Топовые профитные криптовалюты, например Dynex, также не спасают ситуацию. Риг из двенадцати CMP 50HX, стоимостью в 200 тысяч рублей, приносит всего 2,2 монеты или 2$ грязными. То есть на руки криптодобытчик получает жалкие 10 центов в сутки с карты.

Полнейшая нерентабельность бизнеса заставляет многих распродавать своё добро за бесценок. И, хотя, данное обстоятельство не обрушивает рынок б/у GPU, так или иначе распродажи майнерского барахла не позволяют ценам на поддержанные видеокарты еще больше взлетать.

Эксперты отмечают, что на текущей криптозиме во многом отразился уход Ethereum на PoS. В прошлый раз многие продолжали копать эфир, приносящий стабильный доход. А сейчас же огромному количеству майнеров приходится конкурировать на довольно узком рынке шиткоинов и подстраиваться под условия, когда необходимо метаться между криптовалютами, чтобы получить хоть что-то.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Бывалые участники данной сферы советуют равномерно распределить свои мощности и накапливать монеты, готовясь к предстоящему буллрану. Криптозима рано или поздно подойдет к концу, и тогда самые терпеливые могут получить долгожданный профит.