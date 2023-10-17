Обладателям Core 13 можно не "париться"

Выход оверклокерских моделей процессоров Intel Core 14-го поколения, наконец, состоялся, и первые партии уже начали поступать в розничные сети. Известный портал Hardware Unboxed не изменил себе и оперативно протестировал новинки в современных играх, сравнив их со множеством конкурирующих решений. В результате выяснилось, что второй "рестайлинг" архитектуры Alder Lake не принес сколь-либо значительного прироста частоты кадров.

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Так, в общем зачете флагманский Core i9-14900K сумел опередить Core i9-13900K всего лишь на 3 FPS или на менее, чем 2%. Преимущество в количестве ядер позволило Core i7-14700K обойти Core i7-13700K на "невероятные" 3,3%. А относительно доступный Core i5-14600K оказался быстрее Core i5-13600K на "фантастический" 1%.

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По итогу, обновление сокета LGA 1700 можно описать скорее как косметическое улучшение, поскольку оно не принесло практически никакого прироста частоты кадров в играх. Таким образом, апгрейд с 13-го поколения на 14-е в целом имеет довольно мало смысла.