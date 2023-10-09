Видеокарту желательно устанавливать на свежие платформы

С недавних пор отечественные магазины пополнили ассортимент GeForce RTX 4060 Ti различными моделями, и многие геймеры стали рассматривать их для апгрейда своих систем. Зарубежный техно-портал Hardware Unboxed провел исследование и выяснил, что новинка от "зеленых" может не совсем подойти тем, что является обладателем материнской платы и/или процессора без поддержки PCI-E четвертой версии.

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Дело в том, что урезание шины PCI-E до 8 линий в GeForce RTX 4060 Ti приводит к существенному падению пропускной способности интерфейса, и в случае с PCI-E 3.0 их оказывается недостаточно для нормального прокачивания данных. А вот PCI-E 4.0 x8, которая фактически равна PCI-E 3.0 x16, уже не оказывает влияния на производительность.

Это можно увидеть, например, в CS:GO, ныне CS 2, где средняя частота кадров с PCI-E 3.0 просаживается на 28%. Многие современные игры также могут терять более 10% FPS. В любом случае, в подавляющем большинстве проектов наблюдается определенное снижение фреймрейта.

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Получается, что удешевление видеокарт среднего сегмента из линейки GeForce RTX 4000 аукнулось нежелательностью их использования даже в относительно мощных, но устаревших ПК. Впрочем, владельцы Core i9-10900K могут воспользоваться услугами полноценной GeForce RTX 4090. Что же касается менее зажиточных граждан, то им придется раскошелиться еще раз на апгрейд платформы до PCI-E 4.0. Таким образом, выходит, что пословица о том, что скупой платит дважды, действительно работает.