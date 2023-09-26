Но, вероятно, не всех устроят условия

Отличные новости для тех, кто не желает погружаться в удивительный мир барахолок и сталкиваться с местным контингентом. Теперь при обновлении ПК совсем не обязательно нагружать себя проблемами, связанными продажей устаревшей видеокарты.

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Магазин Newegg анонсировал программу обмена поддержанных графических адаптеров на совершенно новенькие. От клиента требуется лишь внести соответствующую сумму, а все последующие заботы ритейлер берет на себя.

Согласно приведенной таблице, цены могут быть немного занижены относительно тех, что предлагает б/у рынок. Однако здесь каждый решает сам, что ему ближе. Поскорее избавиться от хлама, который неизвестно сколько протянет, и получить скидку, либо пытаться реализовать видеокарту на вторичке, при этом стараясь не отхватить гневный отзыв, если возможный отвал GPU или памяти случится слишком быстро.

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Так или иначе, сам магазин в накладе не останется, поскольку перепродажная наценка на б/у составляет примерно 48%. Было бы интересно посмотреть на внедрение аналогичного сервиса отечественными сетями.