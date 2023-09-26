Что не может не радовать обладателей мощных во всех смыслах видеокарт

Как известно, стандарты ATX 3.1 и PCI-E 6.0 принесут с собой обновление печально известного разъема 12VHPWR. В новейшем 12V-2x6 были устранены основные недостатки первой ревизии, заключающиеся в чрезмерном нагреве, последующем оплавлении и даже воспламенении коннектора.

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Последние тесты подтверждают высокую надежность 12V-2x6. Эксперты компании Linwell провели лабораторные испытания разъема и не выявили никаких отклонений от нормы. Ни изгибания кабеля, ни намеренное подключение не до конца, ни повышенная токовая нагрузка никак не отразились на работе системы. 15 минутная подача 55 А (660 Вт) на видеокарту привела к повышению температуры в области соединения всего до 46 градусов, что далеко от уровня возгорания пластика.

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Очевидно, что 12V-2x6 в конце-концов заменит 12VHPWR, вместе с массовым распространением блоков питания, совместимых с ATX 3.1. Хотя произойти это может еще не скоро, некоторые компании уже начали переходить на обновленный стандарт. Например в новых 750 и 850-ваттных БП MSI MAG GL указано, что 12-пиновый коннектор — это 12V-2x6.